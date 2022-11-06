Duman grubu solisti Kaan Tangöze'nin "Haklarımızı arayacağız" sözlerine AK Parti Gençlik Kolları'ndan yanıt: Hak arayışı seçime endeksli değildir - Son Dakika
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Duman grubu solisti Kaan Tangöze'nin "Haklarımızı arayacağız" sözlerine AK Parti Gençlik Kolları'ndan yanıt: Hak arayışı seçime endeksli değildir

06.11.2022 16:23

Duman solisti Kaan Tangöze, "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tribündekileri "Senden Daha Güzel" parçasıyla selamlaması hakkında, "Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız" ifadelerine yer verirken AK Parti Gençlik Kolları'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

24 Eylül 2022 tarihinde Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Partiye Gençlik Buluşması"nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tribündeki gençleri Duman grubunun "Senden Daha Güzel" parçası eşliğinde selamlamıştı.

"SEÇİMDEN SONRA HAKLARIMIZI ARAYACAĞIZ"

Sahneden hayranlarına konuyla ilgili açıklama yapan Tangöze, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız, stadlarda geziyor işte böyle Z kuşağı için… Onun da haberi yok yani, arkadan 'Senden Daha Güzel'i veriyorlar. O ne yapsın, bilmiyor canım. Birileri de çıkıp diyor ki, Duman parçasını vermiş falan filan… Bize soran olmadı arkadaşlar ben o kadarını söyleyeyim size. Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız artık."

Şarkıcı Kaan Tangöze'nin 'Haklarımızı arayacağız' sözlerine Ak Parti Gençlik Kolları'ndan cevap geldi

"ŞARKI GENÇLİK KOLLARIMIZIN SLOGANI OLMAMIŞTIR"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan Duman'ın sözleri üzerine şu açıklamayı yaptı;

1-) Sakarya "ilk oyum" etkinliğimizde sahne alan DJ Erdem Kınay'ın çaldığı şarkılardan biri Duman grubunun "Senden Daha Güzel" parçası olmuştur. Erdem bey birçok şarkıyla hem Sakarya'da hem deAdana'da çok başarılı bir performans göstermiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz.

2-) DJ'in listesinde yer alan tüm şarkılar kurumsal olarak bizimle zaten ilişkilendirilemez. Bir şarkı üzerinden yorum yapılması çok abes bir durum olmuştur. Duman'ın "Senden Daha Güzel" parçası ve sözleri Gençlik Kollarımızın sloganı veya müziği olmamıştır.

3-) "Seçimden sonra haklarımızı arayacağız" ifadesi, muhalefetin "yargılanacaksınız" söyleminin "sanatçı" lisanıyla dile getirilmiş bir versiyonu gibi olmuştur. Hak arayışı seçime endeksli değildir. Ülkemizde hukuk yolu her zaman açıktır.

Şarkıcı Kaan Tangöze'nin 'Haklarımızı arayacağız' sözlerine Ak Parti Gençlik Kolları cephesinden açıklama geldi
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