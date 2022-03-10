İşte Gökhan Türkmen'in yeni işi: Herkes tarzını konuşuyordu - Son Dakika
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İşte Gökhan Türkmen'in yeni işi: Herkes tarzını konuşuyordu

10.03.2022 07:40
İşte Gökhan Türkmen'in yeni işi: Herkes tarzını konuşuyordu

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Mart ayında faaliyete geçirdiği yeni bahar koleksiyonunu sevenleri ile buluşturan Gökhan Türkmen, bahar koleksiyonunda, rahatlığı tazeliği ve pastel renklerin öz güvenini sunuyor.

Şarkıcı Gökhan Türkmen kızlarının isimlerinden esinlenerek yeni bir giyim markası çıkardı. Rahat giyim tarzı ve aksesuar, şapka kombinleriyle bilinen Gökhan Türkmen, ilk koleksiyonun fotoğraf çekimlerinde objektif karşısına geçti.

"KIYAFET VE AKSESUARLARIMIN KENDİ MARKAM OLMASI KEYİFLİ"

Türkmen heyecanlı olduğunu söylediği yeni yatırımı için "Yeni projelere korkusuzca girebilmek için güvendiğiniz insanların yanınızda olduğunu bilmek yeterli. Bu, işinizi çok kolaylaştırıyor. Sahnede ve gündelik hayatımda giyeceğim kıyafet ve aksesuarların kendi markamın olması keyifli. Konforu, yumuşak dokuları ve aksesuarları tercih edenler için Ronada Original'daki alternatif ürünlerin beğenileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Gökhan Türkmen, kendi tarzından esinlenerek giyim markası kurdu
Şarkıcı Gökhan Türkmen, kendi tarzından esinlenerek giyim markası kurdu
Şarkıcı Gökhan Türkmen, kendi tarzından esinlenerek giyim markası kurdu
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İşte Gökhan Türkmen'in yeni işi: Herkes tarzını konuşuyordu - Son Dakika


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