Şarkıcı Gökhan Türkmen kızlarının isimlerinden esinlenerek yeni bir giyim markası çıkardı. Rahat giyim tarzı ve aksesuar, şapka kombinleriyle bilinen Gökhan Türkmen, ilk koleksiyonun fotoğraf çekimlerinde objektif karşısına geçti.
Türkmen heyecanlı olduğunu söylediği yeni yatırımı için "Yeni projelere korkusuzca girebilmek için güvendiğiniz insanların yanınızda olduğunu bilmek yeterli. Bu, işinizi çok kolaylaştırıyor. Sahnede ve gündelik hayatımda giyeceğim kıyafet ve aksesuarların kendi markamın olması keyifli. Konforu, yumuşak dokuları ve aksesuarları tercih edenler için Ronada Original'daki alternatif ürünlerin beğenileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › İşte Gökhan Türkmen'in yeni işi: Herkes tarzını konuşuyordu - Son Dakika