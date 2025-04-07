İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülkede başlayan protestolar, ekonomik boykot hareketi ile birleşmiş ve milyonlarca kullanıcı 2 nisan tarihi için 'boykot' çağrısında bulunmuştu.
Boykot paylaşımı yapan ünlüler arasında TRT'de yayınlanan 'Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat da yer alırken, Pusat söz konusu paylaşımın ardından kanal yönetimi tarafından dizi kadrosundan çıkarılmıştı.
'Teşkilat' dizisinde oynaması için bir başka TRT yapımı olan 'Gönül Dağı' dizisinde 'Dilek' karakterine hayat veren oyuncu Gülsim İlhan Ali'ye teklif götürüldü.
Öte yandan dizinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'ın ciddi bir ekonomik kaybı da oldu. Ünlü oyuncu, Neslihan karakterine hayat verdiği diziden bölüm başına 500 bin, aylık ise 2 milyon lira diziden ücret alıyordu.
Son Dakika › Magazin › İşte Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın kaybettiği para - Son Dakika
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