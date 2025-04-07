İşte Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın kaybettiği para - Son Dakika
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İşte Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın kaybettiği para

İşte Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat\'ın kaybettiği para

Sosyal medya hesabından yaptığı 'boykot' paylaşımı nedeniyle TRT, oyuncu Aybüke Pusat'ı 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkardı. Böylece ünlü oyuncu bölüm başına 500 bin, aylık ise 2 milyon lira gibi bir paradan oldu.

07.04.2025 14:15
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülkede başlayan protestolar, ekonomik boykot hareketi ile birleşmiş ve milyonlarca kullanıcı 2 nisan tarihi için 'boykot' çağrısında bulunmuştu.

DİZİNİN KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Boykot paylaşımı yapan ünlüler arasında TRT'de yayınlanan 'Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat da yer alırken, Pusat söz konusu paylaşımın ardından kanal yönetimi tarafından dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

GÖNÜL DAĞI OYUNCUSUNA TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

'Teşkilat' dizisinde oynaması için bir başka TRT yapımı olan 'Gönül Dağı' dizisinde 'Dilek' karakterine hayat veren oyuncu Gülsim İlhan Ali'ye teklif götürüldü.

2 MİLYON LİRADAN OLDU

Öte yandan dizinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'ın ciddi bir ekonomik kaybı da oldu. Ünlü oyuncu, Neslihan karakterine hayat verdiği diziden bölüm başına 500 bin, aylık ise 2 milyon lira diziden ücret alıyordu.

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Son Dakika Magazin İşte Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın kaybettiği para - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Erbay Mercan:
    CeHaPe işbankasından verir parasını 29 16 Yanıtla
  • Murat denizli:
    kimin parasını verıyorlar acaba devlet kanalının bu tür paralardan kacması lazım yazık valla 32 5 Yanıtla
  • akil:
    bizde toz duman içinde yıllarca emek ver zar zor geçiniyoruz devlet paraları bunlara peşkeş çekiyor Allah’a havale ediyorum 30 3 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Milli serveti böyle saçma sapan şeylere harcayanlara haram zıkkım olsun. 26 2 Yanıtla
  • Ekrem Tepecik:
    Mansur Başkan Cumhuriyet Bayrami için bir sanatçiya verdiği üç kuruşu yıllardir dillendiren kesim bir ayda bir dizi oyuncusuna verilen iki milyonu ve yıllardır süren dizileri vijdaninda sorgular İnşallah. 17 1 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Paralara bak, bir de diğer dizilerdeki oyuncuların aldıkları paralar ekleyin, TRT tam bir israf makinasıymış 3 0 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    TRT katkı payı önemli. Bizlerden kesilen. 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Tam nokta atışı 0 0 Yanıtla
  • 232379:
    TRT KİMİN PARASINI KİME VERİYOR SOYGUNCULAR YETER ARTİK ÖZELLEŞTİRSİNLER BIKTIK MİLLETTE KURTULSUN 0 0 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    bir asgari ücretli 22 yıl çalışsa bir bölümlük parayı kazanamazken siz iki saat tv de boy gösterene bu parayı veriyosunuz bu ülke neden refaha kavuşmadıgını sayenizde ögrendik 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: İşte Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın kaybettiği para - Son Dakika
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