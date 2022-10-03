En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş

Erdoğan'dan asgari ücretliyi heyecanlandıran sözler: Arkadaşlar bu böyle olmaz

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eğlence mekanında sahne alan Onur Şener'in (45), karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grubun talebini yerini getirmediği için öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlılardan 3'ü tutklanırken şarkıcının öldürülmesine tepkiler ise giderek büyüyor.

ÖLEN ARKADAŞININ OĞLUNU SAHİPLENMİŞ

Genç şarkıcının vahşice katledilmesi sonrası paylaşım yapan tiyatrocu Almula Merter Şener'le ilgili gerçeği açıkladı. Instagram hesabından Onur Şener'in kızıyla olan fotoğrafını paylaşan Almula Merter, "Muhteşem bir kalpti. Bir kızı vardı. Bahsi geçen 2. çocuk, geçen sene ölen yakın arkadaşının çocuğuydu. Onu da sahiplenmiş. Oğlum diyordu hep" notunu düştü.