İzmir'de 2 milyondan fazla kişiye konser veren Tarkan, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk 5'te yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 2 milyondan fazla kişiye konser veren Tarkan, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk 5'te yer aldı

10.09.2022 15:34

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 2 milyondan fazla insanın önünde sahne alan şarkıcı Tarkan, dünya tarihine geçti.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında megastar Tarkan, dün akşam Gündoğdu Meydanı'ndaki konseri için sahneye çıktı. Tarkan'ı görmek isteyen vatandaşlar ise alanı saatler öncesinden doldurdu.

İZMİRLİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Ses ve ışık gösterilerinin ardından Tarkan sahneye çıktı. Tarkan sevilen şarkılarını alanı dolduran hayranlarıyla söyledi. İzmir'i çok özlediğini belirten Tarkan, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti. Megastar Tarkan, konserin bir bölümünde evlerinin balkonundan konseri izleyenlere, "O meşhur balkonlar bunlar mı?" sözleriyle seslendi. İzmirlilerle buluşan Tarkan konsere 'Yolla' şarkısı ile başladı. 'Unutmamalı' şarkısından önce Atatürk'ün fotoğrafının ekranlara yansıtılması büyük alkış aldı.

"TARKAN İÇİN ALMANYA'DAN GELDİM"

Tarkan için Almanya'dan geldiğini söyleyen Ayla Uslu, "Almanya'dan kutlamalar ve Tarkan konseri için geldim. Bütün şarkılarını çok seviyorum. O bizim gurur kaynağımız" dedi.

DÜNYADA İLK BEŞE GİRDİ

Öte yandan Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen konsere yaklaşık 2 milyon kişi katıldı. Bu sayıyla birlikte Megastar'ın İzmir konseri, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserlerinde ilk beşe yerleşmiş oldu.

YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Tarkan konserine gitti! 'Siyaset de bir yere kadar, biraz da eğlenelim dedik' CHP lideri Kılıçdaroğlu, Tarkan konserine gitti! 'Siyaset de bir yere kadar, biraz da eğlenelim dedik' İzmir'de 2 milyon insanı coşturan Tarkan, dünya tarihine geçti İzmir'de 2 milyon insanı coşturan Tarkan, dünya tarihine geçti

Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İzmir'de 2 milyondan fazla kişiye konser veren Tarkan, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk 5'te yer aldı - Son Dakika


Son Dakika
16:01 Çocuğunu almaya gitti! Boşanma aşamasında olduğu kocası katletti
15:39 Ankaragücü maçında kendilerine saldıran taraftarı iten ve ceza alan Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması: Kendimi güvende hissetmiyorum
15:34 İzmir'de 2 milyondan fazla kişiye konser veren Tarkan, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk 5'te yer aldı
15:33 Icardi'nin maaş belirsizliği sürüyor! Galatasaray'ın açıkladığı detaylar PSG'nin isteği üzerine silindi
15:22 İngiltere Kraliçesi Camilla'nın takacağı tacın üzerinde yer alan elmaslardan birinin Sultan Abdülmecit tarafından hediye edildiği ortaya çıktı
15:20 "Toplu mezar" iddiaları sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: Toplu mezar kazılması hazırlıkları rutin bir uygulamadır
15:03 Son 16 turunda Fransa'ya yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti
14:58 Kırmızı kart cezası iptal edilmeyen Beşiktaşlı Josef de Souza hüngür hüngür ağladı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekmişti! Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi
13:55 Akşener, metrobüs kazası sonrası video çeken AK Partili gençlik kolları üyesinin sözlerini yorumladı: Bu zihniyet İstanbul'u kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 16:10:23. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 2 milyondan fazla kişiye konser veren Tarkan, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk 5'te yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement