Jennifer Aniston, ünlü oyuncuyla yemek yerken görüntülendi - Son Dakika
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Jennifer Aniston, ünlü oyuncuyla yemek yerken görüntülendi

Jennifer Aniston, ünlü oyuncuyla yemek yerken görüntülendi

Ünlü oyuncular Jennifer Aniston ve Pedro Pascal, Los Angeles'taki Sunset Tower Otel'deki Tower Bar'da baş başa yemek yerken görüntülendi. Yaklaşık üç saat süren yemekten sonra birlikte ayrılan ikilinin samimi görüntüsü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu buluşma, Pascal'ın Aniston'ın başrolünde oynadığı popüler dizi 'The Morning Show'a katılabileceği söylentilerini de güçlendirdi.

24.03.2025 15:04
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Ünlü oyuncular Jennifer Aniston ve Pedro Pascal, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Los Angeles'ın gözde mekanlarından Sunset Tower Otel'deki Tower Bar'da baş başa yemek yerken görüntülendi. İkilinin yaklaşık üç saat süren yemekten sonra birlikte ayrılmaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

56 yaşındaki "Friends" dizisinin yıldızı Aniston, koyu renk kot pantolon, beyaz tişört ve siyah yelek kombinini topuklu ayakkabılarla tamamlarken, 49 yaşındaki "Gladyatör 2" filminin yakışıklı oyuncusu Pascal mavi kot pantolon ve siyah ceketiyle görüntülendi. İkili, mekanın önünde bir süre sohbet ederken oldukça samimi bir görüntü çizdi.

Hayranlar, iki ünlü yıldızın olası bir ilişkisine dair heyecanlarını sosyal medyada paylaştı. Bir kullanıcı, "Jennifer Aniston ve Pedro Pascal... Bu ikilinin potansiyelini çok net görüyorum" yorumunu yaparken, başka bir hayran "Eğer kozmik bir mucize sonucu Pedro ve Jennifer romantik olarak bir araya gelirlerse, kalbim çok mutlu olur" dedi.

Bu buluşma, Pascal'ın Aniston'ın başrolünde oynadığı popüler dizi "The Morning Show"a katılabileceği söylentilerini de güçlendirdi. Geçtiğimiz ay Critics Choice Ödülleri'nde Aniston ve dizideki rol arkadaşı Reese Witherspoon, Pascal'ı diziye davet etmişti. Bu sohbet sırasında Aniston, Pascal'a dizideki rolünün "herkesle romantik" olabileceğini şaka yollu söylemişti.

Apple TV+'da yayınlanan ve bir sabah haber programının perde arkasını anlatan "The Morning Show"un dördüncü sezon çekimleri Aralık 2024'te tamamlandı.

Bu gelişme, Aniston'ın eski eşi Justin Theroux'nun 30 yaşındaki kız arkadaşı Nicole ile yakın zamanda gizli bir törenle evlendiği haberlerinin ardından geldi. Aniston ve Theroux 2018 yılında boşanmıştı.

Jennifer Aniston, ünlü oyuncuyla yemek yerken görüntülendi
Jennifer Aniston, ünlü oyuncuyla yemek yerken görüntülendi

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Son Dakika Magazin Jennifer Aniston, ünlü oyuncuyla yemek yerken görüntülendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cemil Moroglu:
    jeniffer ünsüz mü la sanki? 6 0 Yanıtla
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