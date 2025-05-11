Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi - Son Dakika
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Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi

Jennifer Lopez\'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi

Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, 2025 yılında Türkiye'deki hayranlarıyla iki büyük konserle buluşacak. İlk konser 23 Temmuz'da Antalya'da, ikinci konser ise İstanbul'da gerçekleşecek. Antalya konserinin bilet fiyatları, yoğun talep nedeniyle 20 bin TL'den 27 bin 500 TL'ye yükseldi.

11.05.2025 13:00
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Sanatçı, Türkiye'deki hayranlarıyla iki büyük konserle buluşacak. Jennifer Lopez, turnenin Türkiye ayağında ilk olarak 23 Temmuz 2025'te Antalya'da bir otelde sahne alacak. Ardından İstanbul'da, Yenikapı Festivalpark'ta sevenleriyle bir araya gelecek.

BİLET FİYATLARINA 1 GECEDE ZAM GELDİ

55 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın Antalya'da vereceği konserin bilet fiyatları da geçen gün belli olmuştu. Ancak konser biletleri 20 bin TL'den satışa çıktıktan 24 saat sonra fazla talep nedeniyle yüzde 37,5 zamla 27 bin 500 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL BİLETLERİ HENÜZ SATIŞA ÇIKMADI

Jennifer Lopez'in Türkiye turnesinin ikinci ayağı olan İstanbul konseri ise 7 Ağustos'ta gerçekleşecek. Yenikapı'da bulunan Festival Park'ta düzenlenecek konserin biletleri ise henüz satışa sunulmadı.

KULİS İSTEKLERİ İSE ŞAŞIRTIYOR

Öte yandan Jennifer Lopez'in Antalya'da kalacağı villanın sıcaklığı tam 14 derece ve tamamı beyaz renkte olacak. Mumlar greyfurt ve limon çiçeği kokulu olacak ve yatak odasında beyaz gül ve zambak bulunacak. Çikolata kurabiye, cips ve meyvesi asla eksik edilmeyecek ve yemekleri de villada özel olarak hazırlanılacak. Villada özel bir spor salonu olacak.

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Son Dakika Magazin Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Gakko 23:
    yani bu dünyanın uyanığıda bitmez kerizide bitmez 93 1 Yanıtla
  • 615328:
    BİR HAYIR KURUMUNA BU KONSERE VERDİĞİ PARA KADAR BAĞIŞ YAPAMAYANLAR VİCDANINI SORGULASIN 69 3 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    hani millet açtı la 57 6 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Allah elbet bunun hesabını soracak bugün bir kurban hisse bedelini bir tane baldırı çıplak birini dinlemek için veriliyor elbette bu memlekette depremde olacak sel de olacak yangınlar da olacak bekleyin 43 4 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    MİLLETİ İYİ DOLANDIRIYOR LAR BİRAZDA ONLAR YESİN HEP BAŞTAKİLER Mİ YİYECEK... 29 16 Yanıtla
  • Selma Çınar:
    GELMESİNNNNNNN 35 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    ee patates sogan diyodunuz açız diyodunuz bu ne toto bu kadar pahalı alıyorsunuz nasıl olacak bu iş 24 6 Yanıtla
  • 145353:
    50 yapın,bizim insanımız sever zammı 23 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    sanki bu komsere 40 50 60 milyon insan bilet aldi ve gidecek gibi yorumlar yapiliyor.. para yok degil ulkede iktidar sayesinde en zengin kesim servetini 3 4 20 ye katladi.. ortanin bi kismi zengin kesime digeri fakir kesime donustu, fakir zaten fakirdi. bu gibi seyler ne zenginlik ne fakirlik gostergesidir. 20 bin bi asgari ucret demek 30 bin de hadi oyle diyelim.. telefon olayi gibi verirsin vermezsin sana kalmis.. ha bana soracak olursaniz ben bu parayi vermem . bi tek micheal jeeeeeekksonnn yasasaydi ve gelseydi bu parayi verirdim .. yerlilerden ise atiyorum Baris Manco rahmetlisinin bileti bu fiyat olsa verirdim kisacasi buradan bi guzelleme de cikmaz bi kotuleme de. hele ulkede ekonomi yokken hic bir sey cikmaz 4 12 Yanıtla
  • Aslı A:
    Birine hayır yapın deseler ceplerinde akrep var müslüman düşmanlarını dinlemek paraları çok 12 1 Yanıtla
  • My52y93.:
    İlgili bakanlık müdahale etmiyor mu 11 1 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    zırnık yok asgari ücretlinin 1 aylık maaşı 8 0 Yanıtla
  • astronot marslı:
    jeniffara 50 bın verırım 27 ye konsere salatalıklar gelmesın 50 yapın 1 6 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Jennifer için paranın ne önemi var elimin kiri))))))) 2 5 Yanıtla
  • Ademkunt29!:
    ahi gitmis vahi kalmis kadinin konserine giden var mi hala. ne güzel zam 6 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    O konsere gidende bilet alanında... aklını. ?? 5 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ketçap ve mayonezde olsun mu :) 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Bende var ön sira 2 milyon orta 800 bin arka siralar 500 bin balkon 3 milyon alan varsa satarim 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi - Son Dakika
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