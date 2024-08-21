Jennifer Lopez, kocası Ben Affleck ile 2 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma davası açtı - Son Dakika
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Jennifer Lopez, kocası Ben Affleck ile 2 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma davası açtı

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Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve aktör Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Çift, 2022'de Las Vegas'ta evlenmiş ve Georgia'da büyük kutlama yapmıştı. Jennifer'ın Los Angeles'ta açtığı boşanma davasıyla ayrılık resmileşti. Evlilik öncesi anlaşma yok; kazançlar ortak mülkiyet. Her ikisinin net değeri yaklaşık 150 milyon dolar. Lopez, eş desteğinden feragat etti ve Affleck'e de verilmemesini istedi.

21.08.2024 09:21  Güncelleme: 09:49
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Jennifer Lopez (55) ve Ben Affleck (51), iki yıldan kısa süren evliliklerinin ardından ayrılıyor. Çift, Temmuz 2022'de Las Vegas'ta evlenmiş ve bir ay sonra Georgia'da daha gösterişli bir kutlama yapmıştı.

TMZ'nin haberine göre, Jennifer aylar süren söylentilerin ardından Salı günü Los Angeles'ta boşanma davası açtı. Ayrılık tarihi 26 Nisan 2024 olarak belirtildi. Dava tarihi olan 20 Ağustos, çiftin Georgia'daki düğün törenlerinin ikinci yıldönümüne denk geliyor.

Belgelerde evlilik öncesi anlaşmadan bahsedilmedi, kaynaklar böyle bir anlaşma olmadığını söylüyor. Bu, evlilik süresince elde edilen kazançların ortak mülkiyet olduğu anlamına geliyor. Her ikisinin de net değeri yaklaşık 150 milyon dolar civarında.

Jennifer eş desteğinden feragat etti ve Ben'e de verilmemesini istedi. Çift son zamanlarda pek görülmüyordu. Ben geçen ay Brentwood'da 20,5 milyon dolarlık yeni bir ev aldı. Eski çift, Beverly Hills'teki malikanelerini 68 milyon dolara satışa çıkardı.

Kaynaklar, çiftin bir süredir ayrı yaşadığını ve ilişkiyi kurtarmak için çaba gösterdiklerini ancak başaramadıklarını belirtiyor. Bir kaynak, "Birbirlerini sevmeyi asla bırakmayacaklar, ancak o Ben'i kontrol edemiyor ve Ben de onu değiştiremiyor. Bu ilişkinin sürmesi mümkün değildi," dedi.

Jennifer Lopez, kocası Ben Affleck ile 2 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma davası açtı
Jennifer Lopez, kocası Ben Affleck ile 2 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma davası açtı
Jennifer Lopez, kocası Ben Affleck ile 2 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma davası açtı
Jennifer Lopez, kocası Ben Affleck ile 2 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma davası açtı

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Son Dakika Magazin Jennifer Lopez, kocası Ben Affleck ile 2 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma davası açtı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Jennifer Lopez, kocası Ben Affleck ile 2 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma davası açtı - Son Dakika
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