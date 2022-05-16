Joe Lynn Turner Sesimi Çok Beğendi - Son Dakika
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Joe Lynn Turner Sesimi Çok Beğendi

16.05.2022 18:49
Joe Lynn Turner Sesimi Çok Beğendi

Amerikalı rock yıldızına türkü söyledi 'Ciran' adlı single'ıyla iddialı bir çıkış yapan Anıl Alan, dünyaca ünlü Amerikalı rock yıldızı Joe Lynn Turner'a türkü söyledi. Turner ile Sultanahmet'te bir restoranda yemek yiyip sohbet eden Alan, "Sesimi ve parçayı çok beğendi. Kendisiyle düet yapmak istiyorum" dedi.

2016 yılında ilk albümünü, 2018'de de ikinci albümünü piyasaya süren Anıl Alan, asıl çıkışını 2021'de yayınladığı "Ciran" türküsüyle yakaladı. Sanatçı, dijital platformlarda büyük ilgi gören eseri bir süre önce İstanbul'da bir araya geldiği dünyaca ünlü Amerikalı rock yıldızı Joe Lynn Turner'a da seslendirme fırsatı buldu: " Sultanahmet'teki bir restoranda beraber yemek yedik. Sesimi ve parçayı çok beğendi. Kendisiyle düet yapmak istiyorum. Sevgili dostuma buradan selamlarımı gönderiyorum."

SAMY NACERI'DEN ÖVGÜLER

Yine İstanbul'da bir araya geldiği "Taksi" filminin yıldızı Fransız aktör Samy Naceri'ye de türkü söyleyen Anıl Alan, "Samy Naceri de eserlerimi beğendi, kendisinden büyük övgüler aldım" dedi. Yeni projeleri için çalışmalara başlayan sanatçı, Türkiye'den hangi sanatçılarla düet yapmak istediği sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Evde Buray'ın şarkılarını çok dinliyorum. Onunla bir şarkıyı birlikte söylemeyi çok isterdim. Ferhat Göçer ve Tuğçe Kandemir de düet yapmak istediğim isimlerden."

Joe Lynn Turner Sesimi Çok Beğendi
Joe Lynn Turner Sesimi Çok Beğendi

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Sultanahmet, Samy Naceri, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Joe Lynn Turner Sesimi Çok Beğendi - Son Dakika


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