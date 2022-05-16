Joe Lynn Turner Sesimi Çok Beğendi - Son Dakika

2016 yılında ilk albümünü, 2018'de de ikinci albümünü piyasaya süren Anıl Alan, asıl çıkışını 2021'de yayınladığı "Ciran" türküsüyle yakaladı. Sanatçı, dijital platformlarda büyük ilgi gören eseri bir süre önce İstanbul'da bir araya geldiği dünyaca ünlü Amerikalı rock yıldızı Joe Lynn Turner'a da seslendirme fırsatı buldu: " Sultanahmet'teki bir restoranda beraber yemek yedik. Sesimi ve parçayı çok beğendi. Kendisiyle düet yapmak istiyorum. Sevgili dostuma buradan selamlarımı gönderiyorum."

SAMY NACERI'DEN ÖVGÜLER

Yine İstanbul'da bir araya geldiği "Taksi" filminin yıldızı Fransız aktör Samy Naceri'ye de türkü söyleyen Anıl Alan, "Samy Naceri de eserlerimi beğendi, kendisinden büyük övgüler aldım" dedi. Yeni projeleri için çalışmalara başlayan sanatçı, Türkiye'den hangi sanatçılarla düet yapmak istediği sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Evde Buray'ın şarkılarını çok dinliyorum. Onunla bir şarkıyı birlikte söylemeyi çok isterdim. Ferhat Göçer ve Tuğçe Kandemir de düet yapmak istediğim isimlerden."