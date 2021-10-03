Jose Sosa Melisa Döngel ile yasak aşk mı yaşıyor?

Takvim Gazetesi
'nin haberine göre Fenerbahçe
'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa
, sahalardan uzak kalsa da gecelerden uzak kalamadı. Eşi Carolina
Alurralde ve ikiz çocuklarıyla mutlu bir aile tablosu çizen Sosa'nın geçtiğimiz günlerde evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti.
Gece hayatına düşkünlüğüyle bilinen hatta pandemi döneminde bile yasak partilere katılan futbolcu, önceki gün Karaköy
'deki bir mekanda Melisa Döngel
'le birlikte görüldü. Güzel oyuncu ve futbolcunun gece boyunca birlikte sarmaş dolaş eğlendiklerini görenler gözlerine inanamadı. Geç saatlere kadar samimi şekilde eğlenen Döngel ve Sosa, mekandan 5 dakika aralıkla ayrı ayrı çıktı. İkilinin bu sıcak gecesi "Sosa ihanet mi etti?" sorularını akıllara getirdi.
Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde yaklaşık dört ay aşk yaşadığı iş insanı Deniz Şahin ile yollarını ayırmıştı.