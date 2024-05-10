Justin Bieber'ın gözyaşlarının sebebi belli oldu

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Geçtiğimiz haftalarda ağladığı fotoğrafı paylaşan popüler şarkıcı Justin Bieber, gündem olmaya devam ediyor.

MÜJDELİ HABER GELDİ

2018 yılında evlenen Justin Bieber ve Hailey Baldwin anne baba oluyor. Çif ilişkileriyle gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda ağladığı fotoğrafı paylaşan ünlü şarkıcı hayranlarının kafasını karıştırmıştı. Paylaştığı fotoğrafla ayrılık iddialarını da beraberinde getiren şarkıcı,çok geçmeden gerçeği açıkladı. Ünlü şarkıcı baba oluyor, çift hayranlarına müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.