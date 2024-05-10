Justin Bieber'ın gözyaşlarının sebebi belli oldu - Son Dakika
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Justin Bieber'ın gözyaşlarının sebebi belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda ağlayarak çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan ünlü pop yıldızı Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin'den ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak çiftin paylaştığı video, bu endişelerin yersiz olduğunu ortaya koydu. Bieber ve Baldwin, hayranlarını sevindiren hamilelik haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

10.05.2024 13:14
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Geçtiğimiz haftalarda ağladığı fotoğrafı paylaşan popüler şarkıcı Justin Bieber, gündem olmaya devam ediyor.

MÜJDELİ HABER GELDİ

2018 yılında evlenen Justin Bieber ve Hailey Baldwin anne baba oluyor. Çif ilişkileriyle gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda ağladığı fotoğrafı paylaşan ünlü şarkıcı hayranlarının kafasını karıştırmıştı. Paylaştığı fotoğrafla ayrılık iddialarını da beraberinde getiren şarkıcı,çok geçmeden gerçeği açıkladı. Ünlü şarkıcı baba oluyor, çift hayranlarına müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Justin Bieber'ın gözyaşlarının sebebi belli oldu
Justin Bieber'ın gözyaşlarının sebebi belli oldu
Justin Bieber'ın gözyaşlarının sebebi belli oldu
Justin Bieber'ın gözyaşlarının sebebi belli oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Magazin

Justin Bieber, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Justin Bieber'ın gözyaşlarının sebebi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Justin Bieber'ın gözyaşlarının sebebi belli oldu - Son Dakika
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