Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu - Son Dakika
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Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu

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Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk çocukları Jack Blues'un doğumunu duyurdu. Ancak mutlu görüntünün arkasında sorunlar olduğu iddia ediliyor. Hailey'nin aşırı harcamaları ve Justin'in finansal sıkıntıları gündeme geldi. Justin'in 2023'te müzik kataloğunu 200 milyon dolara satması tartışma yarattı. Çift 2015'te tanıştı, 2018'de nişanlandı ve gizlice evlendi, 2019'da büyük düğün yaptı. Yeni ebeveynlik süreçleri, geçmiş sorunları ve gelecek beklentileri merak konusu.

24.08.2024 09:51  Güncelleme: 10:07
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Justin Bieber (30) ve eşi Hailey Bieber (27), Cuma günü ilk çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu. Çift, erkek bebeklerine "Jack Blues Bieber" adını verdi. Justin, bebeğin ayağının fotoğrafını Instagram'da paylaşarak haberi duyurdu.

Hailey, son bir aydır kamuoyundan uzak duruyordu. Çiftin hamileliği altı ay boyunca gizli tutmayı başardığı ve ancak Mayıs 2024'te açıkladığı belirtildi.

Ancak, çiftin mutlu görüntüsünün arkasında bazı sorunlar olduğu iddia ediliyor. Kaynaklar, Hailey'nin aşırı harcamalar yaptığını ve Justin'in finansal sıkıntı yaşadığını öne sürüyor. Justin'in 2023'te müzik kataloğunu 200 milyon dolara satması da tartışma konusu oldu.

Çiftin ilişkisi 2015'te başladı, 2018'de nişanlandılar ve aynı yıl gizlice evlendiler. 2019'da büyük bir düğün töreni yaptılar.

Bu yeni gelişme, çiftin hayatında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Ancak, iddia edilen finansal ve kişisel sorunların nasıl çözüleceği merak konusu.

Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu

Justin Bieber, 3-sayfa, 3.Sayfa, Magazin, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • ismail: bu haberi almak için sabaha kadar uyumadık sonunda uyuyabiliriz 31 0 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş: iyi oldu haber verdikleri,merak ediyorduk 12 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Şımarık çocuk bile baba oldu. Dünya tersine döndü 10 0 Yanıtla
  • Mirac Gülaç: ismail çok güldüm yazına. valla sanki bi biber kalmış sıkıntı 4 0 Yanıtla
  • ferhat eser: Çizgili balonlar, yeşil köprülerin içinde çaydanlıkla yürüyen kertenkeleleri dinledi. 1 0 Yanıtla
  • Kenan Dayan: ay çok haber bu haberi beklioduk aylardır ne mutlu olduk ne mutlu olduk !!!!!!! haber yapın haber...!! 0 0 Yanıtla

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