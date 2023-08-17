Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer bebek bekliyor! - Son Dakika

Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer bebek bekliyor!

Son Güncelleme: 17.08.2023 16:07

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, Atina'da arkadaşının düğününe katıldığı sırada sevgilisi Burcu Denizer ile apar topar evlendi. Denizer, sosyal medya hesabından karnı burnunda bir fotoğrafını paylaşarak bebek beklediklerini duyurdu. Çiftin Atina'da sade bir nikahla evlendiği ve ailelerini bile davet etmedikleri ortaya çıktı. Urgancıoğlu, evliliklerinin sürpriz bir şekilde gerçekleştiğini ve daha sonra aileleriyle birlikte güzel bir kutlama yapmayı planladıklarını belirtti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz haziran ayında arkadaşının düğünü için gittiği Atina'da sevgilisi Burcu Denizer ile apar topar evlendi. Sosyal medya hesabından karnı burnunda bir fotoğrafını yayınlayan Denizer, bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

KARNI BURNUNDA POZ

Kendi ailelerini bile davet etmeden Atina'da nikah masasına oturan çiftin bebek beklediği ortaya çıktı. Instagram hesabından köpeğiyle fotoğrafını paylaşan Denizer, büyüyen karnını da gösterdi.

Apar topar evlenen Kaan Urgancıoğlu baba oluyor! Eşi karnı burnunda pozunu paylaştı

"ARKADAŞIMIZIN NİKAHINA GİDİNCE BİZ DE EVLENDİK"

Temmuz ayında evliliğiyle ilgili konuşan Kaan Urgancıoğlu, "Sadece sizler için değil benim ailem için de sürpriz bir nikah oldu. 'Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?' dedim. Onay alınca böyle bir çılgınlık yaptık. Bende Burcu da sade bir nikah düşünüyorduk zaten. Ailemizi ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapmayı planlıyoruz ama daha henüz netlik kazanmadı. Aslında başka bir arkadaşımızın düğünü için oraya gitmiştik. Hazır yanımızda takım elbise de var diyerek böyle bir şeye karar verdik. Hiç planlı değildi, Burcu şapkası bir çiçekçiden buldu hatta" demişti.

Apar topar evlenen Kaan Urgancıoğlu baba oluyor! Eşi karnı burnunda pozunu paylaştı
Apar topar evlenen Kaan Urgancıoğlu baba oluyor! Eşi karnı burnunda pozunu paylaştı
Apar topar evlenen Kaan Urgancıoğlu baba oluyor! Eşi karnı burnunda pozunu paylaştı

Kaan Urgancıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer bebek bekliyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer bebek bekliyor! - Son Dakika
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