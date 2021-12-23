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Kaçırılan engelli genç kız elleri kolları bağlı bulundu! Müjdeyi, Müge Anlı verdi - Son Dakika

Kaçırılan engelli genç kız elleri kolları bağlı bulundu! Müjdeyi, Müge Anlı verdi

23.12.2021 16:22

Müge Anlı, 19 Aralık'tan beri kayıp olan zihinsel engelli genç kızın bulunduğunu canlı yayında müjdeledi. Stüdyoda bulunan anne ve misafirler sevince boğulurken genç kızın, günlerce işkence gördüğü öğrenildi.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın programında 19 Aralık Pazar günü kaybolan engelli Leyla Aktay bulundu. Ayağında terlikleriyle İstanbul Sultanbeyli'de kaybolan 21 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Leyla Aktay, Müge Anlı'nın yayını sonrası alıkonulduğu kişi tarafından sokağa atılmış halde bulundu.

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITMIŞLAR

Leyla, Sultanbeyli Ahmet Yesevi Polis Merkezine götürüldü. Polis merkezinde ifadesine başvurulan genç kızın, kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından dört gün boyunca elleri koli bandı ile bağlanıp günlerce işkence edildiği ve bir evde tutulduğu ortaya çıktı.

DÖRT GÜN BOYUNCA ZORLA TUTULMUŞ

Emniyetin Leyla'yı dört gün boyunca yanında zorla tuttuğunu söylediği kişinin kimliğini belirleme çalışmaları devam ederken genç kız, Müge Anlı sayesinde ailesine sağ salim teslim edildi.

Kaçırılan engelli genç kız elleri kolları bağlı bulundu! Müjdeyi, Müge Anlı verdi

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Son Dakika Magazin Kaçırılan engelli genç kız elleri kolları bağlı bulundu! Müjdeyi, Müge Anlı verdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kaçırılan engelli genç kız elleri kolları bağlı bulundu! Müjdeyi, Müge Anlı verdi - Son Dakika
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