İlişkilerinde Sürpriz Gelişme! - Son Dakika
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İlişkilerinde Sürpriz Gelişme!

17.08.2022 15:56
İlişkilerinde Sürpriz Gelişme!

'Kaçış' dizisinin yıldızı İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz haftalarda gurme Yolaç Özcan'dan ayrılmıştı. Helvacıoğlu ve Özcan cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl eylül ayında dört yıllık sevgilisi Eser Alp'ten ayrılmıştı. Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşayan güzel oyuncu, sevgilisinden sürpriz bir kararla ayrıldı.

FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Yaz dönemini tatil yaparak ve dinlenerek geçirmek istediklerini söyleyen Helvacıoğlu ile Özcan çiftinden sürpriz bir hamle geldi. Ünlü oyuncu ve sevgilisinin birlikte çekilen fotoğraflarını silmesi kafaları karıştırdı.

İlişkilerinde Sürpriz Gelişme!

İLİŞKİYE BİR ŞANS DAHA

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Çift, ayrılığa yalnızca iki hafta dayanabildi. Helvacıoğlu ve Özcan, ortak arkadaşları sayesinde ilişkilerine bir şans daha verdi.

İlişkilerinde Sürpriz Gelişme!

"EĞER EVLENİRSEK..."

Helvacıoğlu, "Yolaç Özcan ile evlenecek misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Bilmem... Belki olur sürpriz. İlişkimiz güzel gidiyor. Evlenme durumumuz olursa sizin haberiniz olur." yanıtını vermişti.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pu su, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.

İrem Helvacıoğlu son olarak 'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizide Engin Öztürk ile başrolü paylaştı.

İREM HELVACIOĞLU ÖZEL HAYATI

İrem Helvacıoğlu bir süredir ünlü gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

İrem Helvacıoğlu, Magazin, Son Dakika

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