Engin Akyürek'ten Aşk İtirafı! - Son Dakika
Üye Girişi

Engin Akyürek'ten Aşk İtirafı!

11.08.2022 19:02
Engin Akyürek'ten Aşk İtirafı!

Kaçış dizisiyle adından söz ettiren Engin Akyürek, aşk itirafıyla dikkat çekti. Akyürek, "Aşk bir kelime, bir duygu olarak hayatımızda hep vardır" dedi. İşte detaylar...

Kaçış dizisiyle ekranlara dönen Engin Akyürek, 'Marie Claire' dergisinin son sayısında yer aldı.

Hayatında kimse olmadığı düşünülen ünlü oyuncu, aşk hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Engin Akyürek'ten Aşk İtirafı!

"HEP KALBİMDE OLMASINI İSTERİM"

Engin Akyürek, "As¸k bir kelime, bir duygu olarak hayatımızda hep vardır. Bazen bir arayıs¸, bazen bir umut olarak da hayatımıza girebilir. Fakat as¸kın gerc¸ek anlamdaki yerini, kalbimize mi, aklımıza mı du¨s¸ecegˆini, biri girmeden asla bilemeyiz. Hep kalbimde olmasını isterim tabii ki…" dedi.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. Türk dizi, sinema oyuncusu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci olarak sanat dünyasına adım attı.Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı tv dizisinin kadrosuna katıldı. 2004 - 2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007 - 2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı tv dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı.Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015'te "En İyi Aktör" seçilmiştir. ve Emmy için "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday olmuştur.

Akyürek, 'Kaçış' dizisiyle ekranda yer alıyor.

YORUMLAR
500
İTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldi İTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldi Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, yeni sezonu değerlendirdi Açıklaması Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, yeni sezonu değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: Snob Magazin

Yabancı Damat, Engin Akyürek, Marie Claire, Ankara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Engin Akyürek'ten Aşk İtirafı! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
18:46 Temsilcimiz Arda Güler ve Lemos ile maça başlıyor! Slovacko-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı
18:42 NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
18:51 Bir süredir ortalarda görünmeyen Ata Demirer'in gayrimenkul işine girdiği öğrenildi
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:47 Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in çatışmadan dakikalar önce Eren Bülbül'ün fotoğrafını çektiği ortaya çıktı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 19:03:47. #1.13#
SON DAKİKA: Engin Akyürek'ten Aşk İtirafı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement