Kaderimin Oyunu' Dizisine Sürpriz Oyuncu - Son Dakika
Üye Girişi

Kaderimin Oyunu' Dizisine Sürpriz Oyuncu

19.03.2022 20:39
Kaderimin Oyunu' Dizisine Sürpriz Oyuncu

Başarılı oyuncu Esengül Aypek 4 yıldır başrolünde yer aldığı dizinin final yapmasından sonra 6 aylık bir dinlenme sürecinin ardından 'Kaderimin Oyunu' dizisine 11. bölümden itibaren 'Zuhal' karakteri ile dahil oldu.

Daha ilk bölümlerden dizinin hikayesine renk katacağı belli olan, 'Zuhal' karakterine hayat veren oyuncu Esengül Aypek bu proje için Ankara'dan İstanbul'a taşındı.

"ZUHAL KARAKTERİNE BAYILDIM"

Başarılı oyuncu "birbirinden değerli oyuncuların olduğu 'Kaderimin Oyunu' kadrosuna dahil olduğum için çok mutluyum. Zuhal karakterine bayıldım. Öyle güzel yazılmış ki; seyircilerimizin beğeneceğini tahmin ettiğim sürprizlerle dolu bir karakter" dedi.

Kaderimin Oyunu' Dizisine Sürpriz Oyuncu

YORUMLAR
500
Baraj Doluluk Oranları! 19 Mart Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 19 Mart 2022 barajların doluluk seviyesi ne Baraj Doluluk Oranları! 19 Mart Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 19 Mart 2022 barajların doluluk seviyesi ne Motorine yeni zam! Litre fiyatı 1 lira 96 kuruş arttı Motorine yeni zam! Litre fiyatı 1 lira 96 kuruş arttı

Kaderimin Oyunu, İstanbul, Esengül, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kaderimin Oyunu' Dizisine Sürpriz Oyuncu - Son Dakika


Son Dakika
20:29 Taraftar sosyal medyadan tepki gösteriyor! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si toparlanamıyor
20:27 Lavrov'dan gündemi etkileyecek kritik sözler: ABD, Türkiye gibi ülkeleri yaptırımla tehdit ediyor
20:10 Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın fotoğrafına sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu!
19:56 İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı
19:21 17 yaşındaki Nuray, otel odasında ölü bulundu! 2 yıl önce istismara uğramıştı
19:12 Emre Belözoğlu galibiyet özlemi çekiyor! Adana Demirspor, kazanamama serisini Başakşehir maçıyla bozdu
19:10 Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm verildi
19:08 Tansu Çiller'in siyasete girme iddiaları üzerinden iktidara yüklenen Ali Babacan: Olmayacak, bitti o dönem
19:06 Sadık Çiftpınar'dan skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
18:42 Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 20:55:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kaderimin Oyunu' Dizisine Sürpriz Oyuncu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement