Kadın sanatçıların eski MHP milletvekili Çakar'a öfkesi dinmiyor! Yeşim Salkım: Al sana sutyen - Son Dakika
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Kadın sanatçıların eski MHP milletvekili Çakar'a öfkesi dinmiyor! Yeşim Salkım: Al sana sutyen

13.05.2022 11:55

Hazal Kaya ve Burcu Biricik'ten sonra şarkıcı Yeşim Salkım da, Melis Sezen'in gala giysisini eleştiren MHP'nin eski milletvekili Ahmet Çakar'ı sert eleştirdi. Yıllar önceki bir dekolte kıyafetini paylaşan Salkım "Al sana sutyen" dedi.

Eski MHP'li vekil Ahmet Çakar, katıldığı canlı yayında Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen'in geçtiğimiz aralık ayında katıldığı ödül töreninde giydiği dekolteli elbisesini eleştirdi. Sözlerinden sonra sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Çakar'a bir tepki de şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım'dan geldi.

"GÖĞÜS DEKOLTESİ AÇIK, SÜTYEN YOK"

Çakar, Melis Sezen'in kıyafeti için "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" ifadelerini kullandı.

YEŞİM SALKIM: AL SANA SÜTYEN

Eski vekil sözlerinden dolayı sosyal medyanın gündemine yerleşti. Çakar'a Hazal Kaya, Ayşegül Aldinç, Bige Önal ve Burcu Biricik'in ardından bir tepki de Yeşim Salkım'dan geldi. Instagram'dan hesabından yıllar önce dekolteli elbisesiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşan ünlü isim, "Al sana sütyen" dedi.

Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren vekil Ahmet Çakar'a bir tepki de Yeşim Salkım'dan
Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren vekil Ahmet Çakar'a bir tepki de Yeşim Salkım'dan
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SON DAKİKA: Kadın sanatçıların eski MHP milletvekili Çakar'a öfkesi dinmiyor! Yeşim Salkım: Al sana sutyen - Son Dakika
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