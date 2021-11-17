Kadrajımdan çocuk film yarışması jürisi açıklandı

Doğu Pediatri Derneğinin düzenlemiş olduğu 'Kadrajımdan çocuk kısa film yarışma' jürisi açıklandı.

Doğu Pediatri Derneği tarafından 1. Doğu Pediatri kongresi bünyesinde yapılacak olan ve Diyarbakır Sinema Ofisi tarafından koordine edilen 1. kadrajımdan çocuk kısa film yarışmasının jüri üyeleri ve finalistleri açıklandı. Ana jüride; dünya prömiyerini Varşova Film festivalinde açan Sabırsızlık Zamanı ve Yaşar Kemal Efsanesi gibi çok sayıda filmin yönetmenliğini yapan Aydın Orak, Kapan filmiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı yönetmen Seyid Çolak, oyuncu, şair ve sunucu kimliğiyle çok sayıda başarılı projeye imza atmış Pelin Batu yer alıyor. Ön jüride; akademisyen Hüseyin Güleryüz, yönetmen Yunus Namaz ve senarist Kamil Kahraman yer alıyor. Diyarbakır sinema Ofisinin koordine ettiği kısa film yarışmasına 67 ülkeden 897 film başvurmuştu. Finale kalan 8 film ise şöyle; "Mesafeler Keşkeler ve Ömer"- Ömer Dişbudak, "Larva"-Volkan Güney Eker, "Ronaldo"- Recep Bozgöz, "Kızım Süper Kahraman Olacak"- Selçuk Uyan, "Acil Çırak Aranıyor"- Osman Çakır, "Majid'ten Sevgiler"- Yiğit Armutoğlu, "Ronaldo"-Recep Bozgöz, "Krampon"- Abdullah Şahin, "Karantina Çocukları"- Cihan Emre Zengin".

Kadrajımdan Çocuk Kısa film yarışması özel seçkisine giren filmler; "Sus"-Nursel Doğan, "Nemli Kağıt"- Muhammet Emin Altunkaynak, "Tuş"- İbrahim Demirkan, "Taze Süt"- Ömer Faruk Güler, "Bulak"-Evrim İnci, "Bir Adam, Bir Okul Bir Rüya"- Mehmet Emre Gül, "Ne Olacak"- Merve Tülay.

Yarışmanın ödülleri Diyarbakır'da yaklaşık 800 çocuk hekiminin bulunacağı ve Doğu Pediatri Derneğinin düzenleyeceği, Doğu Pediatri Kongresinde görkemli bir gala ile takdim edilecek. Finale kalan filmler 18-21 Kasım tarihleri arasında kongre katılımcıları tarafından Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi Sinema Salonunda izlenebilecek. - DİYARBAKIR