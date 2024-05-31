Kalben'in Menajeri Yasaklı Madde İddialarını Reddetti - Son Dakika
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Kalben'in Menajeri Yasaklı Madde İddialarını Reddetti

Kalben\'in Menajeri Yasaklı Madde İddialarını Reddetti

Kalben'in menajeri tarafından adına uyuşturucu alındığı ortaya çıktı. Hatice, menajerinin kendisine ciddi zararlar verdiğini ve yasaklı madde istediğini söyledi. Bir konserde paramın tamamını alamadığını fark eden Hatice, menajerini aradığında ise ortada olmadığını öğrendi. Menajer sonradan Hatice'ye, kendi isteğiyle yasaklı madde aldığını ve bunu Hatice'nin adını kullanarak yaptığını itiraf etti.

31.05.2024 13:17
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"CİDDİ ANLAMDA ZARAR VERİYORDU"

Programda Kalben'in konusu işlendi. Kalben'in yasaklı madde sattığı yönündeki iddiaları reddettiği söylendi. Konu ile ilgili konuşan Hatice başına gelen bir olayı anlattı.

Hatice yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İsim vermeyeceğim bir menajerim bana ciddi anlamda zarar veriyordu. Yollarımı ayırdım. Bir mekana gidiyor, konser bitmiş falan işte benim adımı kullanarak yasaklı madde istiyor.

Ben bir Ankara konserinde paramın hepsini alamadım, konser sonrası menajerimi aradım ama ortada yok. Adamları arıyorum 'Hatice Hanım biz tüm parayı ödedik' diyorlar. Adam geldi 'Hatice Hanım artık bunu söylemek zorundayım.

O şahıs gece Ankara'da bazı yerler var oraya gitmiş kendi isteğiyle orada yasaklı madde almış alırken de sizin isminizi kullanmış' dedi. Menajerim benim adıma uyuşturucu almış."

Kaynak: Magazinkolik

Ankara, Hatice, Kalben, Suç, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kalben'in Menajeri Yasaklı Madde İddialarını Reddetti - Son Dakika

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