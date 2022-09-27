Kalp Estetiği Oyuncularından Eğlenceli Prova! - Son Dakika
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Kalp Estetiği Oyuncularından Eğlenceli Prova!

27.09.2022 18:14
Kalp Estetiği Oyuncularından Eğlenceli Prova!

'Kalp Estetiği' filminin okuma provasında oyuncular bir araya geldi. Menajer-oyuncu ilişkisini esprili bir dille anlatan 'Kalp Estetiği' sinema filminin Levent'te gerçekleşen okuma provasında kahkahalar havada uçuştu. İşte detaylar...

Yönetmen koltuğunda Haydar 'Işık'ın oturduğu başrollerini Müge Boz, Evliya, Aykan, Ersin Korkut'un paylaştığı 'Kalp Estetiği'nin oyuncu kadrosunda Hakan Bilgin ,Ayberk Yılmaz, Asel Erensoy, Bahtiyar Engin ve Bora Sivri gibi sevilen isimler yer alıyor.

KAHKAHALAR EŞLİĞİNDE OKUMA PROVASI

Ekim ayının başında sete çıkacak olan film için bir araya gelen oyuncular yaklaşık iki saat süren okuma provalarında gülmekten zaman zaman durmak zorunda kaldılar. Prova sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncular daha sonra filmin sponsorlarından olan Düzce Belediyesi Belediye Başkanı Faruk Özlü ile bir araya gelerek sohbet ettiler.

KALP ESTETİĞİ KONUSU

Çılgın menajer Tufan, tek oyuncusu Timuçin'i ünlü yapmak için her yolu denemektedir. Timuçin, yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen yeterince yakışıklı olmadığından bir türlü istediği önemli rolleri alamaz.

Tufan'ın ilginç ve hileli tanıtım fikirleri yüzünden Timuçin'in başına gelmeyen kalmaz. Tufan'ın kural tanımazlığı, üst üste gelen şansızlıklar ve medya dünyasının acımasızlığı Timuçin'i iyice hırpalamıştır. Çirkinliğinden dolayı bir türlü başarılı olamayan Timuçin'in yolları, dış görünüşe çok önem veren güzel plastik cerrah Elvan ile kesişir. Öfke ve nefretle başlayan ilişkileri kısa sürede, dostluğa dönüşür. Elvan, Tufan ve Timuçin arasındaki dostluktan ve birbirlerine olan inançlarından çok etkilenir.

Elvan, bu sefer estetiği kalplere yapacaktır.

Yetenekli ve çirkin bir oyuncu… Kural tanımayan çılgın bir menajer… Dünyaca ünlü bir plastik cerrah… Komik bir yol kesişmesiyle buluşuyor…

Ekranların büyülü dünyasını ve parlayan yıldızların başından geçenleri anlatan kahkaha dolu bir yolculuk; Kalp Estetiği!

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Kaynak: Snob Magazin

Ersin Korkut, Haydar Işık, Magazin, Son Dakika

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