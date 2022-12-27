Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan, hakkında yapılan ölüm haberlerine isyan etti: Telefonlar kilit, herkes ağlayarak arıyor - Son Dakika
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Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan, hakkında yapılan ölüm haberlerine isyan etti: Telefonlar kilit, herkes ağlayarak arıyor

27.12.2022 09:42

Kanser tedavisi gören 56 yaşındaki Armağan Çağlayan, Facebook'ta hakkında yapılan "öldü" haberlerine isyan etti. Haberleri kaldırtmak isteyen Çağlayan, "Telefonlar kilit, herkes ağlayarak arıyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Uzun süredir YouTube kanalında yaptığı programlarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, akciğere kanseri tedavisi görüyor. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan ve sonrasında dinlenmeyen çekildiği için programlarını bitiren Çağlayan, hakkında çıkan haberlere isyan etti.

"HERKES AĞLAYARAK ARIYOR"

Tedavisine gözlerden uzak devam eden ve bu süreçte zaman zaman Instagram hesabından paylaşım yaparak son durumu hakkında bilgi veren ünlü isim, sosyal medyada hakkında yapılan ölüm haberlerine isyan etti. Twitter hesabından bu konuyla ilgili rahatsızlığını dile getiren Çağlayan, "Ya bu Facebook'ta dolanan 'Armağan Çağlayan öldü' haberini nasıl kaldırtacağız? Telefonlar kilit! Herkes ağlayarak arıyor! Tövbe yahu!" dedi.

"AYIPTIR YAHU"

Instagram hesabından da bir sitem dolu paylaşım yapan Armağan Çağlayan, YouTube'a veda ettiği paylaşımını "Akciğer kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan veda etti" başlığıyla verilmesine sinirlenerek "Bu haberi böyle veren haber siteleri taş olsun yahu! Facebook'ta yayılmış. Herkes öldüm zannediyor, telefonlar susmuyor! Ayıptır yahu! An hafifinden ayıptır! Bakın rezilsiniz demiyorum" ifadelerini kullandı.

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Armağan Çağlayan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan, hakkında yapılan ölüm haberlerine isyan etti: Telefonlar kilit, herkes ağlayarak arıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan, hakkında yapılan ölüm haberlerine isyan etti: Telefonlar kilit, herkes ağlayarak arıyor - Son Dakika
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