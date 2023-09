Kanserle mücadele eden Tanyeli, ilaç fiyatlarına veryansın etti

Danslarıyla bir döneme damga vuran Tanyeli, haftalardır pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Tedavi gören Tanyeli, ilaç fiyatlarının yüksek olmasından dert yanarak bakanlığına çağrıda bulundu.

"REÇETELERDEKİ BİR İĞNENİN FİYATI 11 BİN TL"

Geçtiğimiz günlerde kansere farkındalık yaratmak için Milano Fashion Week'te podyuma çıkan Tanyeli, Instagram hesabından defilede çekilen videoları yayınlayarak ilaç fiyatlarından yakındı. Yaşadığı zor süreçten bahseden ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Kandilimiz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Dünyada tüm kanser hastalarına ve tüm hastalıkla sınananlara Allah'ım şifa versin. İtalya'da 2 güne çok şey sığdırdık, New York basını ile röportaj yaptık, İtalyan basını ile röportaj yaptık. En hassas konu gelişen tıp dünyasında çok şükür çok gelişti, tüm devletler bizim de yüce devletimiz gibi kanser ilaçlarını karşılıyor ancak yeni çıkan yurt dışından gelen Immunity Therapy ilaçlarının bazıları inanılmaz pahalı. Bazılarının adeti 6000 euro'yu geçiyor. Tedavinin yanıt süreci, bilinmezliği de ekstra cabası. Bu da bir çoğunun elini kolunu bağlıyor. Reçetelerdeki bir iğne 11.000 TL bunun gibi bir sürü stres maalesef, bunlara dikkat çekmek, kırmadan incitmeden bir çaresi için neler mümkün?"

"DOSTLARIMIN SAYESİNDE BUGÜNE GELDİM"

"Hepimizin yaşam hakkı var, ailemiz sevdiklerimiz doyamadıklarımız var. Ben hastanede şanslıydım. Hastane dışında beni bana bırakmayan dostlarımın desteği sayesinde bugüne geldim. Allah razı olsun bu mübarek günde ailemden ve dostlarımdan. Evet kelimiz güzel, ruhumuz güzel Allah sevgili kulu olduğumuzdan hiç şüpheniz olmasın. 'Neden ben demeyin' sakın isyan etmeyin! Geleni iyi ağırla içindeki tüm mesajlar uyanman için. Bölme, çarpma, ayırma, kışkırtma, dışlama..."

"HASTALIK DUYGUSUYLA KENDİNİZİ BIRAKIRSANIZ MÜCADELEDE ZAYIF KALIRSINIZ"

İnsanların inancına diline dinine edebine karışma. Sadece hayata karış, yaşıyorsun halen nefes alıyorsun şanslısın, teslim etmeden önce nefesini hakka girmeden, çal çene zihninin ve susmayan her şeyi bildiğini sanan çenenin seni nerelere sürüklediğini idrak et. Kabul etmek gelen davetsiz misafirden çok daha güçlü yapıyor bizi buna inanın. Hastalık psikolojisi ve duygusu ile kendinizi bırakırsanız mücadele de zayıf kalırsınız. Başta kabullenmek misafirin mesajını algılamak önemli ve kaç nefesimiz var bunu yüce yaradan bilir. Nefes aldığımız sürece kalkıp bütüne ve bizlere hayırlı olan şeyler için yola koyulmak gerekir. Bazı günler küçücük bir şey çok büyük şifa getirir. Allah kainatı yaratmış içinde bildiğimiz bilmediğimiz inançlar rengarenk insanlar sevgiyle kabul et."