Kanye West hakkında eski asistanından cinsel saldırı suçlaması

Ünlü rapçi Ye (eski adıyla Kanye West), eski çalışanı Lauren Pisciotta'nın açtığı yeni davada, cinsel taciz, kişisel mahremiyeti ihlal, tehdit ve psikolojik baskı gibi çok sayıda ağır suçlamayla karşı karşıya.

2024'TE BAŞLAYAN HUKUKİ SÜRECE YENİ BELGELER EKLENDİ

Grammy ödüllü sanatçı Ye hakkında daha önce Haziran 2024'te dava açan eski Yeezy çalışanı Lauren Pisciotta, bu kez suçlamalarını genişletti. Los Angeles'ta sunulan 37 sayfalık ek dilekçede, Pisciotta'nın yaşadığı mağduriyetin detayları yer aldı. İddialara göre Ye, çalıştığı dönem boyunca Pisciotta'ya çeşitli cinsel içerikli baskılarda bulunmuş ve uygunsuz davranışlar sergilemişti.

SAN FRANCİSCO'DAKİ OLAYLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Pisciotta, 2021 yılında Ye tarafından "Donda" albümü sürecinde işe alınmasının ardından, San Francisco'da bir otelde rahatsız edici fiziksel temaslara maruz kaldığını belirtti. Bu olayın, sonraki birçok benzer olayın başlangıcı olduğu dile getiriliyor.

UÇAK YOLCULUĞUNDA ÖZEL ODAYA KİLİTLENDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Bir diğer ciddi iddia ise Ekim 2023'te yaşandı. Pisciotta, Los Angeles'tan Paris'e özel uçuş sırasında Ye tarafından uçağın özel bir bölümüne çağrıldığını, kapının kilitlenmesiyle içeride yalnız bırakıldığını ve rahatsız edici bir davranışa tanıklık etmek zorunda kaldığını öne sürdü. Pisciotta, kapı dışarıdan açılana kadar bu alandan çıkamadığını ifade etti.

YEEZY OFİSLERİNDE ŞOKE EDEN İDDİALAR

Dilekçede, Ye'nin iş ortamında sık sık hakaret içerikli ve ayrımcı söylemlerde bulunduğu, bazı çalışanlara nefret içerikli semboller çizdirdiği ve işyeri kurallarını hiçe sayan tutumlar sergilediği aktarıldı. Ayrıca, ofis ortamında özel hayatını uygunsuz biçimde yaşadığı ve bu davranışlarının çalışanları huzursuz ettiği iddia edildi.

ÖZEL MESAJLAR VE AHLAK SINIRLARINI AŞAN PAYLAŞIMLAR

Lauren Pisciotta, Ye'nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini, müstehcen videolar ve görsellerle rahatsız ettiğini de belirtti. Şikâyette, Ye'nin sosyal medya üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar da delil olarak sunuldu. Bu paylaşımlardan birinde, kişinin bulunduğu gücü suistimal edebileceğini ima eden açık ifadeler yer alıyor.

AVUKATLARDAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ye ya da Yeezy markalarının yasal temsilcileri, iddialara dair henüz kamuoyuna bir yanıt vermedi. Dava sürecinin önümüzdeki günlerde daha da genişlemesi ve yeni tanık ifadeleriyle derinleşmesi bekleniyor.