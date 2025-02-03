Kanye West\'in Bianca Censori\'ye verdiği talimatlar ortaya çıktı

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Katilin kimliği de cinayet anı da hayrete düşürdü

Kanye West ile eşi Bianca Censori'nin Grammy Ödülleri'ndeki çıplaklık skandalından önce yaptığı konuşma, bir lip reader (dudak okuyucu) tarafından ifşa edildi. Kanye West'in eşine ne söylediği gündem oldu.

47 yaşındaki Kanye West ve 30 yaşındaki eşi Bianca Censori, uzun süredir teşhirci zihniyetleriyle gündeme geliyor. Son olarak Grammy Ödülleri'nde yaptıkları hamle ise dünya gündemine bomba gibi düştü.

Censori, kırmızı halıda üzerindeki kürkü çıkarıp çırılçıplak kaldı. Eşi Kanye ise o anlarda hareketsiz bir şekilde durdu. Kırmızı halıya damga vuran olayın perde arkası merak edilirken, ünlü rapçinin eşini kontrol ettiği söylentileri hızla yayıldı.

LipReader'ın kurucusu ve baş analisti Nicola Hickling, West'in önce Censori'ye "Şimdi bir sahne yaratıyorsun" dediğini, Avustralyalı modelin de başını salladığını iddia etti.

"BİR SAHNE YARAT"

Hickling'e göre West, daha sonra "Bir sahne yarat, ben de sana çok mantıklı geleceğini söyleyeyim. Onu arkana bırak ve sonra dön" dedi. Censori ise ona "Tamam, gidelim" diye karşılık verdi.