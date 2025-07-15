Kanye West'in sahneye geç çıkması hayranları öfkelendirdi - Son Dakika
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Kanye West'in sahneye geç çıkması hayranları öfkelendirdi

Kanye West\'in sahneye geç çıkması hayranları öfkelendirdi
15.07.2025 09:54
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Şanghay'daki konserine 40 dakika geç çıkan Kanye West, binlerce hayranının tepkisiyle karşılaştı. Yağmur altında saatlerce bekleyen kalabalık, "Para iadesi!" sloganları attı. Ünlü rapçi ise sosyal medyada yalnızca teşekkür paylaşımıyla yetindi.

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West (yeni adıyla Ye), Çin'in Şanghay kentindeki konserinde yaşanan gecikme nedeniyle binlerce hayranının tepkisini çekti. Konserin başlangıç saati 19.30 olarak açıklanmıştı ancak Kanye, sahneye tam 40 dakika gecikmeyle, saat 20.10'da çıktı.

Açık hava stadyumunda yağmura yakalanan yaklaşık 70 bin kişilik dev kalabalık, Kanye'nin gecikmesine büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre seyirciler, dakikalarca "İade! İade!" (Refund) diye slogan attı.

"BU EN KÖTÜ KONSERDİ" TEPKİSİ

Kimi izleyiciler, geç başlama nedeniyle konser deneyimlerinin tam anlamıyla hayal kırıklığına dönüştüğünü belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hayatımda gittiğim en kötü konserdi" diyerek tepkisini dile getirdi. Bir diğer kullanıcı ise şu ifadeyi kullandı: Şanghay halkı işi ciddiye alır. Kanye 40 dakika geç çıkınca dev kalabalık hep bir ağızdan 'Para iadesi!' diye bağırdı."

KANYE'DEN PAYLAŞIM: "ENERJİ HARİKAYDI"

Gelen tepkilere rağmen Kanye West, konserin ardından sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şu sözlerle hayranlarına teşekkür etti:

"Çin'deki hayranlarıma ve Çin hükümetine teşekkür ederim. Enerji harikaydı. Hepinizi sonsuza dek seviyorum. Bir sonraki konseri sabırsızlıkla bekliyorum.

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Son Dakika Magazin Kanye West'in sahneye geç çıkması hayranları öfkelendirdi - Son Dakika

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