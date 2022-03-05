Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hüseyin Elmalıpınar ile ilgili üzücü gerçek ortaya çıktı: Son filmini izleyemedi - Son Dakika
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Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hüseyin Elmalıpınar ile ilgili üzücü gerçek ortaya çıktı: Son filmini izleyemedi

05.03.2022 00:53

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, ani vefatıyla sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. Usta oyuncuyla ilgili acı bir gerçek ortaya çıktı. Elmalıpınar'ın en son rol aldığı film "Dedemin Gözyaşları" 18 Mart'ta vizyona girecek. Oyuncu bu son filmini izleyemeden aramızdan ayrıldı

Kalp krizi geçirerek ani bir biçimde hayata gözlerini yuman oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'ın çekimleri devam eden bir sinema filminde rol aldığı ortaya çıktı.

SON FİLMİNİ İZLEYEMEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Başrollerinde Halil Ergün, Erkan Petekkaya Turgay Tanülkü'nün yer aldığı yönetmenliğini İhsan Taş'ın üstlendiği "Dedemin Gözyaşları" isimli filmde rol alan Hüseyin Elmalıpınar'ın ani kaybı tüm ekibi şok etti. Hüseyin Elmalıpınar son filmini izleyemeden hayata gözlerini yumdu.

DEDEMİN GÖZYAŞLARI TÜRKİYE'Yİ AĞLATACAK

Dedemin Gözyaşları filmi, şirin bir sahil kasabasında yaşayan Kemal'in (Halil Ergün), henüz bebekken anne ve babasını trafik kazasında kaybeden torunu Mustafa'yla (Ali Kürşat Uzun) olan hayatını anlatıyor. Mustafa on yaşındayken lösemiye yakalanınca, onu sevgiyle büyüten dedesi Kemal olağanüstü bir mücadeleye girer.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hüseyin Elmalıpınar ile ilgili üzücü gerçek ortaya çıktı: Son filmini izleyemedi
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Sinema, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hüseyin Elmalıpınar ile ilgili üzücü gerçek ortaya çıktı: Son filmini izleyemedi - Son Dakika


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