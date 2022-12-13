Oyunculuğa ara veren Uğur Arslan, yeniden ekranlara dönüyor - Son Dakika
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Oyunculuğa ara veren Uğur Arslan, yeniden ekranlara dönüyor

13.12.2022 11:47

"Karagümrük Yanıyor" şarkısıyla ünlenen şarkıcı, sunucu ve oyuncu Uğur Arslan, yeniden oyunculuğa dönüyor. Arslan'ın hangi projede yer alacağı gelecek günlerde belli olacak.

2006 yılında çıkardığı "Karagümrük Yanıyor" şarkısıyla bir anda milyonların kalbinde taht kuran ünlü şarkıcı Uğur Arslan, şarkısının patlama yaşamasının ardından aynı yıl içerisinde "Karagümrük Yanıyor" dizisine başlamıştı. Ancak oyunculuk kariyeri pek de istediği gibi gitmeyen Arslan, bu kariyerini noktalayıp yeniden televizyon programlarına dönmüştü.

İZDİVAÇ PROGRAMLARINDA SUNUCULUK YAPTI

İzdivaç programlarının revaçta olduğu dönemde ünlü şarkıcı Songül Karlı ile birlikte "Su Gibi" programını sunmaya başlayan Uğur Arslan, reytinglerin iyi gitmesinin ardından uzun süre bu programı devam ettirdi.

YENİDEN OYUNCULUĞA DÖNÜYOR

İzdivaç programlarının yasaklanmasının ardından televizyonda başka bir formatta yoluna devam eden Arslan, şimdi yeniden oyunculuk mesleğine dönüyor. Ünlü ismin hangi yapımda rol alacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Oyunculuğa ara veren Uğur Arslan, ekranlara geri dönüyor
Oyunculuğa ara veren Uğur Arslan, ekranlara geri dönüyor
Oyunculuğa ara veren Uğur Arslan, ekranlara geri dönüyor
YORUMLAR (1)
  • sait acar: Deniz Fenerini unuttuk değil mi?.aradan çok zaman geçti,herşey unutuldu.yine gemini yürütürsün. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Uğur Arslan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyunculuğa ara veren Uğur Arslan, yeniden ekranlara dönüyor - Son Dakika


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