Oyunculuğa ara veren Uğur Arslan, yeniden ekranlara dönüyor

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2006 yılında çıkardığı "Karagümrük Yanıyor" şarkısıyla bir anda milyonların kalbinde taht kuran ünlü şarkıcı Uğur Arslan, şarkısının patlama yaşamasının ardından aynı yıl içerisinde "Karagümrük Yanıyor" dizisine başlamıştı. Ancak oyunculuk kariyeri pek de istediği gibi gitmeyen Arslan, bu kariyerini noktalayıp yeniden televizyon programlarına dönmüştü.

İZDİVAÇ PROGRAMLARINDA SUNUCULUK YAPTI

İzdivaç programlarının revaçta olduğu dönemde ünlü şarkıcı Songül Karlı ile birlikte "Su Gibi" programını sunmaya başlayan Uğur Arslan, reytinglerin iyi gitmesinin ardından uzun süre bu programı devam ettirdi.

YENİDEN OYUNCULUĞA DÖNÜYOR

İzdivaç programlarının yasaklanmasının ardından televizyonda başka bir formatta yoluna devam eden Arslan, şimdi yeniden oyunculuk mesleğine dönüyor. Ünlü ismin hangi yapımda rol alacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.