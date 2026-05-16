Karaman\'da "Dilimizin Renkleri" konseri

Karaman'da 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında "Dilimizin Renkleri" konseri düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası ve Korosu tarafından hazırlanan program, Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkçenin zenginliğini, estetik gücünü ve kültürel derinliğini müzikle buluşturan konsere, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Maarif Orkestrası ve Korosu tarafından seslendirilen birbirinden güzel eserler, salondaki izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi ve büyük beğeni topladı. - KARAMAN