Kardeş acısı ilk günkü gibi! Alişan\'dan yürek yakan paylaşım

Şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının dördüncü yılında duygusal bir paylaşım yaptı. 2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Tektaş'ı her fırsatta anan ünlü sanatçı, yaptığı son paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. .

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021 tarihinde koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Kardeşinin kaybıyla büyük bir acı yaşayan Alişan, Tektaş'ın vefat yıl dönümünde sosyal medya hesabından içten bir mesaj yayınladı.

Paylaşımında kardeşine olan özlemini dile getiren Alişan, şu ifadeleri kullandı:

"Özledim çok özledim… Kardeşimi, canımın yarısını çok özledim… Sen gittin ya, biliyordum hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını… Öyle de oldu kardeşim. Ama ben mücadele edeceğim sonuna kadar her şeyle. Elimden geldiğince sana söz, yenilmeyeceğim; söz sana kavuşacağım güne kadar mücadeleye devam. Gülüşüne kurban olduğum… 4 sene değil, 40 sene de geçse sen benim közlenmiş yaram olarak, canımın yarısı olarak kalacaksın. Seni çok seviyorum Selçuk'um."