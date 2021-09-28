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Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın zor günleri: Konuşmak istemiyorum - Son Dakika

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın zor günleri: Konuşmak istemiyorum

28.09.2021 09:56
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın zor günleri: Konuşmak istemiyorum, System.String[]

Ünlü türkücü önceki gün eşi Buse Varol'la Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ünlü türkücü önceki gün eşi Buse Varol'la Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir mağazanın erkek giyim katından alışveriş yapan Alişan, çıkışta soruları "Arkadaşlar konuşmak istemiyorum" diyerek geri çevirdi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 21 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

Kardeşinin yokluğuna bir türlü alışamayan Alişan, bulduğu her fırsatta mezar ziyaretine gidiyor.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın zor günleri: Konuşmak istemiyorum

"ABİM BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTIN"

Kardeşini ölümünün ardından Alişan, Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınlamıştı...

"Abim bizi öksüz bıraktım gittin..Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi...Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um... Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah..."

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın zor günleri: Konuşmak istemiyorum

KARDEŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA İLK KONSERİNİ VERDİ, GÜÇLÜKLE KONUŞTU

Alişan, kardeşini kaybettikten sonra ilk konserini 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta verdi. Sahnede duygusal bir konuşma yapan Alişan, gözyaşlarını tutamadı.

Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan " Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın...Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın... Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar...Ellerinizden uçup gidiyorlar...İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım..." dedi.

"BAŞLAYACAĞIM BİR YERDEN AMA NASIL BİLMİYORUM"

Alişan, kardeşine olan özlemini Instagram sayfasında dile getirmişti:

"Sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki, eminim Allah'ım seni en güzel yerde misafir ediyordur. Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız. Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda. Allah'ım senin mekanını cennet eylesin İnşallah.. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman, nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi…."

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın zor günleri: Konuşmak istemiyorum
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın zor günleri: Konuşmak istemiyorum

Selçuk Tektaş, Buse Varol, Selçuk, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın zor günleri: Konuşmak istemiyorum - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın zor günleri: Konuşmak istemiyorum - Son Dakika
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