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Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı

Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, karnındaki şiddetli ağrı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Yumurtalık kisti patlayan oyuncu, tedavi altına alındı.

22.12.2023 - 08:52,  Güncelleme: 09:20
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ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Elif rolünü oynayan Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlaması sonucu apar topar hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, karnındaki şiddetli ağrıyla acilen Ulus'taki bir özel hastaneye kaldırılan oyuncunun yumurtalık kistinin patladığı tespit edilince hemen tedavi altına alındı. 25 yaşındaki oyuncu, bugün tedavisinin bitmesiyle taburcu edilecek. Sağlığına kavuşan Dilara Sümbül, en kısa sürede Kardeşlerim setine dönecek.

DİLARA SÜMBÜL KİMDİR?

13 Ağustos 1999'da Urfa'da dünyaya gelen Dilara Sümbül, bugüne kadar Elimi Bırakma, Baş Belası, Evlilik Hakkında Her Şey ve Duy Beni projelerinde yer aldı. Profesyonel olarak 9 yıl Latin danslarıyla ilgilenen oyuncu, Bedir Bedir ve Selen Domaç'tan temel oyunculuk eğitimi, Hilal Saral'dan da kamera önü oyunculuk eğitimi aldı.

Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı
Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı
Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı
Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı
Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı
Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı
YORUMLAR (1)
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Kardeşlerim, Televizyon, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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