Karnı burnunda Rihanna, kamera karşısına geçti! Takipçileri iç çamaşırsız pozları beğeni yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Karnı burnunda Rihanna, kamera karşısına geçti! Takipçileri iç çamaşırsız pozları beğeni yağmuruna tuttu

13.04.2022 09:43

Ünlü şarkıcı Rihanna, bir dergi için kamera karşısına geçti. Karnı burnunda olan Rihanna, verdiği iç çamaşırsız pozları arka arkaya sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna ve rapçi erkek arkadaşı ASAP Rocky, şimdilerde ilk bebekleri için gün sayıyor. Hamileliği boyunca göbeğini açıkta bırakan kıyafetler tercih eden Rihanna, Vogue dergisi için kamera karşısına geçerek cesur pozlar verdi.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞIYOR

İddialı kıyafet tercihleriyle adından söz ettiren Rihanna, dergi için iç çamaşırsız pozlar verdi. Ünlü ismin küvette verdiği poz da dikkatlerden kaçmadı. Instagram'da 126 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Rihanna'nın pozları kısa sürede 5 milyondan fazla beğeni aldı.

"HAMİLELİĞİMDE AŞIRI YORGUN OLUYORUM"

Yaptığı açıklamada hamileliğini öğrendiği anı anlatan Rihanna, "Ne zaman yumurtladığımı falan bilmiyorum. Sadece eğlendik. Sonra test yapınca hamile olduğumu fark ettim. Hiç vakit kaybetmeden erkek arkadaşıma testi gösterdim. Ertesi sabah doktorun muayenehanesindeydim ve yolculuğumuz başladı" dedi.

Hamileliğinde yaşadığı belirtileri anlatan şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Bazen aşırı yorgun oluyorum. Buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor."

İşte Rihanna'nın dergi için verdiği pozlar...

Karnı burnunda hamile Rihanna, iç çamaşırsız pozlar verdi
Karnı burnunda hamile Rihanna, iç çamaşırsız pozlar verdi
Karnı burnunda hamile Rihanna, iç çamaşırsız pozlar verdi
Karnı burnunda hamile Rihanna, iç çamaşırsız pozlar verdi
Karnı burnunda hamile Rihanna, iç çamaşırsız pozlar verdi
Karnı burnunda hamile Rihanna, iç çamaşırsız pozlar verdi
Karnı burnunda hamile Rihanna, iç çamaşırsız pozlar verdi
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Hamilelik Pozları Olay Oldu Hamilelik Pozları Olay Oldu

Rihanna, Vogue, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Karnı burnunda Rihanna, kamera karşısına geçti! Takipçileri iç çamaşırsız pozları beğeni yağmuruna tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karnı burnunda Rihanna, kamera karşısına geçti! Takipçileri iç çamaşırsız pozları beğeni yağmuruna tuttu - Son Dakika
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