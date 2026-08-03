Katy Perry ile Justin Trudeau'dan dudak dudağa aşk pozu - Son Dakika
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Katy Perry ile Justin Trudeau'dan dudak dudağa aşk pozu

Katy Perry ile Justin Trudeau\'dan dudak dudağa aşk pozu
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Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa'nın güneyindeki Saint-Tropez'de görüntülendi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, plajda el ele yürüdükleri ve öpüştükleri romantik anlarla dikkat çekti.

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa'nın Saint-Tropez kentinde el ele yürürken ve romantik anlar yaşarken görüntülendi.

Fransa'nın Saint-Tropez beldesinde el ele yürüyen Katy Perry ve Justin Trudeau, plajda sık sık öpüşerek aşklarını objektiflerden kaçırmadı. Eski Kanada Başbakanı'nın çevresindekileri umursamadan sevgilisini öptüğü anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

Katy Perry ile Justin Trudeau'dan dudak dudağa aşk pozu

İkili hakkındaki aşk dedikoduları ilk kez Temmuz 2025'te ortaya çıkmış, çift Aralık ayında ilişkilerini Instagram üzerinden resmileştirmişti.

Geçtiğimiz yıl nişanlısı Orlando Bloom ile yollarını ayıran Perry'nin, eski nişanlısından bu ay altı yaşına girecek Daisy adında bir kızı bulunuyor.

Katy Perry ile Justin Trudeau'dan dudak dudağa aşk pozu

"ÇOK AŞIĞIM"

İlişkisi hakkında People dergisine röportaj veren Katy Perry, hissettiği değişimi ve duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Hayatımın birçok alanında artık daha ayakları yere basan bir insan hissediyorum. Çok aşığım. O konser, hayatımın aşkıyla tanıştıktan sonra gerçekleşmişti. Bu yüzden kendimi çok daha sağlam hissediyordum. Çünkü ben biraz gökkuşağı gibi savrulan bir uçurtmayım."

Katy Perry ile Justin Trudeau'dan dudak dudağa aşk pozu

Justin Trudeau, Katy Perry, Magazin, Fransa, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Magazin Katy Perry ile Justin Trudeau'dan dudak dudağa aşk pozu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ramazan Güler Ramazan Güler:
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