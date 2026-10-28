Katy Perry’den Justin Trudeau açıklaması: Hayatımın aşkı

Şarkıcı Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yla ilişkisi hakkında konuştu. PEOPLE’a verdiği röportajda, 2025’teki Lifetimes turnesi sırasında tanıştıklarını ve bu karşılaşmanın ardından ilişkilerinin farklı bir yöne ilerlediğini anlattı.

“TURNEDE TANIŞTIK”

Perry, turne döneminin kendisi için zorlayıcı olduğunu, ancak bu süreçte Trudeau’yla tanışmanın hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Trudeau’nun konserlerinde kendisine destek verdiğini de belirten şarkıcı, eski başbakan için "hayatımın aşkı" dedi.