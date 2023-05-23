Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklayan Cem Yılmaz, takipçilerine "Oy verin" çağrısında bulundu

Cem Yılmaz, 14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı adaylığı seçiminin 2. tura kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir çağrı yaptı. ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıklamasının ardından ilk turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Cem Yılmaz bir paylaşım daha yaparak ikinci tur adayını duyurdu.

"VATANDAŞLIK GÖREVİNİZİ YERİNE GETİREREK LÜTFEN OY VERİN"

İkinci tur seçimlerinde de Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sürpriz! İkinci turda oyum Kemal başkana. Siyasetten hoşlanmamak ile vatandaşlık görevi sorumluluğu aynı şey değil. Gençler en önemli vatandaşlık görevinizi lütfen yerine getirin oy kullanın. Sandık başında görevli ter döken tüm fedakar arkadaşlarımıza da ayrıca kolaylıklar diliyor bin teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz bir önceki paylaşımında ise "Gün gelecek siyasetle ilgilenmemenin büyük bir erdem olduğu anlaşılacak ama yine 3 kişi 5 kişi tarafından" dedi.