Kenan Abi Astral Seyahatte - Son Dakika
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Kenan Abi Astral Seyahatte

Kenan Abi Astral Seyahatte

Modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Yusuf Güney, Kenan Işık'ın yıllardır yaşam mücadelesi verdiğini ve aslında astral seyahatte olduğunu açıkladı. Güney, Kenan Işık'ın gelmek istemediğini belirterek, astral seyahatin bir çocuğun doğduğu anda annenin onu kucağına alıp sarıldığı an gibi bir mutluluk olduğunu söyledi.

25.04.2024 23:09
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"KENAN ABİ ASTRAL SEYAHATTE"

Modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Yusuf Güney, yıllardır yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Kenan Işık'ın aslında astral seyahatte olduğunu ve gelmek istemediğini belirten Güney, "Bir çocuğun ilk doğduğu anda annenin onu kucağına alıp sarıldığı an var ya o Nirvana, onu düşünün onun bin katı bir mutluluk astral seyahat. Bu yüzden Kenan abi astral seyahatten gelmek istemiyor" dedi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Kenan Abi Astral Seyahatte - Son Dakika

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