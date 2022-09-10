Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen olay! Yarışmacı, telefon jokeriyle önce sevdiği kızın babasını arayarak istedi, sonra evlenme teklifi etti - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen olay! Yarışmacı, telefon jokeriyle önce sevdiği kızın babasını arayarak istedi, sonra evlenme teklifi etti

10.09.2022 09:41

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de hafızalara kazınacak bir evlenme teklifi gerçekleşti. Erol Yılmaz adlı yarışmacı bir soruda, sevgilisinin babası arayarak istedi. Daha sonra sevgilisine evlenme teklifinde bulunan yarışmacı "evet" yanıtını almasının ardından büyük bir sevinç yaşadı.

ATV ekranlarında Kenan Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yaşananlar hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşırttı.

Etimesgut'ta park görevlisi olarak çalışan Erol Yılmaz adlı yarışmacı sevgilisine evlenme teklifinde bulunarak hafızlarda yer edindi. 4.soruya gelmeyi hak kazanan yarışmacı, "Hangi adda, Trabzon'a özgü tatlı vardı?' sorusunda telefon joker hakkını kullandı. Sevgilisi Damla Hanım'ın babasından yana joker hakkını kullanan Erol Yılmaz, önce babasından isteyerek daha sonra Damla Hanım'a evlenme teklifinde bulundu.

Milyoner tarihine geçen yarışmacı! Telefon jokerinde sevdiği kızı babasından istedi

"EVET" YANITINI VERDİ, STÜDYO YIKILDI

Evlilik teklifinin büyük bir şaşkınlıkla karşılayan Damla hanımın "Evet" yanıtını vermesi stüdyoda coşkulu anlara neden oldu. 5. soruda yarışmadan çekilen Erol Yılmaz adlı yarışmacı en büyük ödülünü alarak alkışlarla yarışmadan uğurlandı.

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Son Dakika Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen olay! Yarışmacı, telefon jokeriyle önce sevdiği kızın babasını arayarak istedi, sonra evlenme teklifi etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen olay! Yarışmacı, telefon jokeriyle önce sevdiği kızın babasını arayarak istedi, sonra evlenme teklifi etti - Son Dakika
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