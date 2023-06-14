Kendall Jenner, sutyensiz elbisesiyle akşam yemeğine çıktı - Son Dakika
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Kendall Jenner, sutyensiz elbisesiyle akşam yemeğine çıktı

14.06.2023 16:07

Kendall Jenner, ünlü İtalyan restoranı Giorgio Baldi'de sutyensiz bir şekilde giydiği cesur kıyafetiyle görüntülendi. Jenner, Hailey Bieber ve Lori Harvey ile birlikte akşam yemeğine giderken siyah deri etek, şeffaf siyah üst ve siyah diz üstü çizmeler giydi. Bu arada, Bieber gri bir mini elbise giyerken, Harvey ön kesimli siyah bir elbise tercih etti. Jenner son zamanlarda Puerto Rikolu rapçi Bad Bunny ile birlikte vakit geçirdikten sonra arkadaşlarıyla buluştu.

Kardashian ailesinin en iddialı isimlerinden olan Kendall Jenner, Salı günü akşam yemeği için gittiği ünlü İtalyan restoranı Giorgio Baldi'de Santa Monica'da bugüne kadar giydiği en cesur kıyafeti ile görüntülendi.

TRANSPARAN BLUZUNU İÇ ÇAMAŞIRSIZ GİYDİ

27 yaşındaki reality TV yıldızı, transparan bluz ve sütyensiz bir şekilde görüntülendi. Kendall, arkadaşları Hailey Bieber ve Lori Harvey ile akşam yemeğine giderken bu kombinini siyah diz üstü çizmelerle tamamladı. Ünlü model, siyah saçlarını ortadan ayırarak düz bir stille serbest bıraktı.

İMAJI KUSURSUZ

Keeping Up With The Kardashians yıldızı, büyük bir siyah el çantası ve siyah bir kemerle bu cesur kıyafetini tamamladı. Makyaj olarak, mat bir açık kahverengi ruj ve yanaklarına pembe allıkla mükemmel bir görünüm elde etti.

Kendall Jenner akşam arkadaşları ile akşam yemeğine sutyensiz elbisesi ile katıldı
Kendall Jenner akşam arkadaşları ile akşam yemeğine sutyensiz elbisesi ile katıldı
Kendall Jenner akşam arkadaşları ile akşam yemeğine sutyensiz elbisesi ile katıldı
YORUMLAR (3)
  • Martin Khan: Bazı kadınlar sütyen takmaktan rahatsız oluyorlar. Kendall'da sanırım onlardan :D Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
  • Devrim: Bu cesurca yada cesaretle alakası yok bu düpedüz ahlaksızlıktır Cevap Yaz 114 25 Yayından Kaldır
  • mesut yuksel: Aman ne önemli bir haber yaaaa...bizde yatıp kalkıp Kendall'ı düşünüyorduk. Cevap Yaz 105 17 Yayından Kaldır
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Kendall Jenner, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kendall Jenner, sutyensiz elbisesiyle akşam yemeğine çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendall Jenner, sutyensiz elbisesiyle akşam yemeğine çıktı - Son Dakika
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