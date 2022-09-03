İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı

Mutlu evlilikleri magazin camiasında hayli takdir gören ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay çifti ikinci bebeklerini bekliyor. Şu sıralar yeniden hamilelik heyecanı yaşayan Kaya, arkadaşı Selin Şekerci ile birlikte Harbiye Açıkhava'daki Melike Şahin konserine gitti.

KIZ BEBEK BEKLİYOR

Ünlü oyuncu burada karşılaştığı basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. Hazal Kaya, bebeğinin cinsiyetini de ilk kez basın mensuplarıyla paylaştı. Buna göre ünlü oyuncunun kız bebek beklediği öğrenildi.