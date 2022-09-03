İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı - Son Dakika
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İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı

03.09.2022 11:32
İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı

Oyuncu eşi Ali Atay ile olan evliliğinden Fikret Ali adında bir oğlu olan güzel oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor. Dün bir konserde görüntülenen ünlü oyuncu, doğacak bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu belirtti.

Mutlu evlilikleri magazin camiasında hayli takdir gören ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay çifti ikinci bebeklerini bekliyor. Şu sıralar yeniden hamilelik heyecanı yaşayan Kaya, arkadaşı Selin Şekerci ile birlikte Harbiye Açıkhava'daki Melike Şahin konserine gitti.

KIZ BEBEK BEKLİYOR

Ünlü oyuncu burada karşılaştığı basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. Hazal Kaya, bebeğinin cinsiyetini de ilk kez basın mensuplarıyla paylaştı. Buna göre ünlü oyuncunun kız bebek beklediği öğrenildi.

İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, bebeğinin cinsiyetini paylaştı
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Melike Şahin'in, Harbiye Açıkhava Konserine Ünlü Ağını! Melike Şahin'in, Harbiye Açıkhava Konserine Ünlü Ağını! Hazal Kaya'dan Korkutan Paylaşım Hazal Kaya'dan Korkutan Paylaşım
Kaynak: Snob Magazin

Melike Şahin, Hazal Kaya, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı - Son Dakika

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