27 yaş küçük eşinin daha önceki evliliklerini öğrenen yaşlı adam, Esra Erol'da programında sinir krizi geçirdi

72 yaşındaki Abdi Bilen, kendisinden 27 yaş küçük eşi Nefes'in kendisini sokağa attığını söyleyerek ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurdu. Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Bilen, eşiyle ilgili gerçekleri öğrenince adeta sinir krizi geçirdi.

"BENİMLE BERABER OLSUN DİYE 40 KİLO ET GETİRDİM"

Eşine istediği her şeyi yaptığını söyleyen Abdi Bilen, "Ben ona insanlık yaptım ama o beni ayağının altına alıp tepti. 15 kilogram kıyma 40 kilogram et getirdim yesin de yeter ki beraber olalım diye ama o beni sokağa attı. Paralarımı istiyorum. Beni bu kadından boşayın. Bornoz aldım vermiyor. Kurbanı beraber iki tane keselim dedim, biri ona biri bana. İnsanlık yapıyorum ben ama bu beni ayağının altına aldı" dedi.

NEFES HANIM: YAŞLI OLSUN İYİ OLSUN DİYE DÜŞÜNDÜM

Hakkındaki iddiaların ardından canlı yayına telefonla bağlanan Nefes Hanım, "Yaşlı olsun iyi olsun diye düşündüm. Rahat yaşamak istedim. Ben köyde yaşamak istemiyordum. Paralarını almadım" şeklinde konuştu.

EŞİNİN EVLİLİKLERİNİ DUYUNCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Canlı yayına bağlanan bazı seyirciler, Nefes Hanım'ın yaşlı insanlarla birlikte olduğunu ve paralarını aldığını iddia etti. Öte yandan Nefes Hanım'ın daha önce 3 evlilik yaptığı ancak hepsinin 3 ya da 4 ay sürdüğü öğrenildi. Canlı yayında Nefes Hanım'ın 4. eşi olduğunu öğrenen Abdi Bilen ise adeta yıkıldı. Eşinin daha önce bir evlilik yaptığını bildiğini söyleyen Bilen, "Ben bir evliliği olduğunu biliyordum. Vay anasını. Yazıklar olsun. Bir evliliğim var, biri o biri sen dedi. Ben dördüncüymüşüm. Bu insanlık mı? Böyle mi olur insanlık. Hayatta sevmem yalanı. Ben bunun nereden bileyim çapkın olduğunu" diyerek hüngür hüngür ağladı.

"DEDEMİN 11 BİLEZİK VE 11 ALTININI ALIP KAÇTI"

Yayına bağlanan Fatmanur Hanım ise Nefes Hanım'la ilgili "Nefes, bize kendisini Arzu olarak tanıttı. Dedemi de dolandırdı 11 bilezik ve 11 altını alıp kaçtı" iddiasında bulundu. Eşine aşık olduğunu söyleyen 72 yaşındaki Bilen, büyük bir hayal kırıklığına uğradı.