Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrol olduğu yeni dizinin hazırlıkları başladı

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Bir süredir ekranlardan uzak olan Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan ekranlara dönüyor. Kanal D'nin kod adı "Gün Işığım" olan yeni dizisinde başrolü paylaşacak olan iki başarılı oyuncu hazırlıklara başladı.

OKUMA PROVASI YAPILDI

Ali Bilgin'in yöneteceği dizinin okuma provası dün gerçekleşti. Senaryosunu Kübra Sülün'ün yazdığı dizinin adı şimdilik "Gün Işığım" olarak bilinse de yeni ismi merakla bekleniyor. Büyük bir heyecanla beklenen dizinin kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi isimler de rol alacak.

Dizide babasının trafik kazasında vefatının ve bir vasiyet bırakmasının ardından evine geri dönen Oğuz ile ailesiyle beraber dolandırıcılık yapan Leyla'nın yollarının kesişme hikayesi anlatılıyor.