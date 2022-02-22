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Keremcem telefonda kime ateş püskürdü? Yeni sevgilisiyle birlikteydi ama öfkesine hakim olamadı: Hayatımı mahvettin! - Son Dakika

Keremcem telefonda kime ateş püskürdü? Yeni sevgilisiyle birlikteydi ama öfkesine hakim olamadı: Hayatımı mahvettin!

22.02.2022 07:50
Keremcem telefonda kime ateş püskürdü? Yeni sevgilisiyle birlikteydi ama öfkesine hakim olamadı: Hayatımı mahvettin!

Şarkıcı ve oyuncu Keremcem, önceki akşam yeni sevgilisiyle Arnavutköy'de bir mekanda görüntülendi. Keremcem'in mekanda yaptığı telefon görüşmesi ise şoke etti. Ünlü ismin ''Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz. Giderayak bunları yapmayacaktın'' diyerek telefonu kapattığı öğrenildi.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğun performanslarıyla da adından sıklıkla söz ettiren Keremcem, önceki akşam kız arkadaşıyla görüntülendi. Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere takılan Keremcem'in yaptığı telefon konuşması dikkat çekti.

"HAYATIMI MAHVETTİN"

Keremcem bir ara masadan kalkarak, mekanda hararetli bir telefon konuşması yaptı. Ünlü oyuncu, "Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz. Giderayak bunları yapmayacaktın" diyerek telefonu kapattı. Oyuncunun bu hararetli konuşması akıllara eski aşkı İranlı Ghazaleh Bayat'ı getirdi.

KEREMCEM KİMDİR?

28 Aralık 1977 tarihinde Muğla Milas doğumlu Keremcem'in asıl adı Kerem Cem Dürük'dür. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamladı. 2005'te "Eylül" adlı parça ile ilk albümünü çıkardı. Ancak asıl çıkışını "Ağlayalım Beraber" adlı şarkı ile yaptı. 2005'te oyunculuk dünyasına adım atan Keremcem "Kerem ile Aslı" dizisinde rol aldı. Ayrıca O Hayat Benim, Merhaba Hayat, Kavak Yelleri, Tövbeler Tövbesi, İki Yabancı, Keskin Bıçak, Elif, Avrupa Yakası ve Aşk Oyunu dizilerinde de oynadı.

Keremcem telefonda kime ateş püskürdü? Yeni sevgilisiyle birlikteydi ama öfkesine hakim olamadı: Hayatımı mahvettin!
Keremcem telefonda kime ateş püskürdü? Yeni sevgilisiyle birlikteydi ama öfkesine hakim olamadı: Hayatımı mahvettin!
Keremcem telefonda kime ateş püskürdü? Yeni sevgilisiyle birlikteydi ama öfkesine hakim olamadı: Hayatımı mahvettin!
Keremcem telefonda kime ateş püskürdü? Yeni sevgilisiyle birlikteydi ama öfkesine hakim olamadı: Hayatımı mahvettin!
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Keremcem telefonda kime ateş püskürdü? Yeni sevgilisiyle birlikteydi ama öfkesine hakim olamadı: Hayatımı mahvettin! Keremcem telefonda kime ateş püskürdü? Yeni sevgilisiyle birlikteydi ama öfkesine hakim olamadı: Hayatımı mahvettin!

Keremcem, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Keremcem telefonda kime ateş püskürdü? Yeni sevgilisiyle birlikteydi ama öfkesine hakim olamadı: Hayatımı mahvettin! - Son Dakika Magazin


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