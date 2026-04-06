Khaby Lame’in boşanmasında tazminat iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Khaby Lame’in boşanmasında tazminat iddiası

Khaby Lame’in boşanmasında tazminat iddiası
06.04.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TikTok’un en çok takip edilen isimlerinden Khaby Lame, boşanma davasına ilişkin ortaya atılan iddialarla gündemde. İddiaya göre ünlü fenomenin kendi adına kayıtlı kayda değer bir mal varlığı bulunmaması, bu kez eski eşinin servetinden pay alabileceği yönünde yorumlara neden oldu.

Sosyal medyada sessiz videolarıyla dünya çapında şöhrete kavuşan Khaby Lame, bu kez özel hayatına ilişkin iddialarla gündeme geldi. Wendy Elmamlouk ile yürüttüğü boşanma davasına dair ortaya atılan detaylar, özellikle mal paylaşımı boyutuyla dikkat çekti.

MAL PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

İddialara göre Khaby Lame’nin biriktirdiği varlıkların önemli bir kısmı kendi adına değil, babasının adına kayıtlı. Bu durumun dava sürecinde hukuki tabloyu değiştirdiği ve mal paylaşımı görüşmelerini doğrudan etkilediği öne sürüldü.

EŞİNİN SERVETİNDEN PAY ALABİLECEĞİ İDDİASI

Haberlere göre Lame’nin resmi olarak kendi adına önemli bir mal varlığı bulunmaması nedeniyle boşanma sürecinde beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Yaklaşık 10 milyon dolar değerinde varlığa sahip olduğu öne sürülen Wendy Elmamlouk’un mal varlığından, Khaby Lame’nin pay alabileceği iddia edildi.

SÜRECİ DURDURMA GİRİŞİMİ İDDİASI

Yine iddialara göre Elmamlouk’un hukuk ekibi olası mali kaybı önlemek için süreci durdurmaya ya da geçersiz kılmaya çalıştı. Ancak işlemlerin yasal olarak büyük ölçüde tamamlanmış olması nedeniyle bu girişimlerin sonuç vermediği öne sürüldü.

KHABLY LAME KİMDİR?

Senegal doğumlu İtalyan sosyal medya fenomeni Khaby Lame, 160 milyondan fazla takipçisiyle TikTok’un en çok takip edilen içerik üreticileri arasında yer alıyor. COVID-19 pandemisi döneminde çektiği videolarla büyük çıkış yakalayan Lame, karmaşık “hayat tüyolarını” mimikleriyle tiye aldığı içerikleriyle küresel bir fenomene dönüştü. Videolarının sonunda yaptığı omuz silkme hareketi ise onun imzası haline geldi.

Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Khaby Lame’in boşanmasında tazminat iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 15:00:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Khaby Lame’in boşanmasında tazminat iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.