Khaby Lame’in boşanmasında tazminat iddiası

Sosyal medyada sessiz videolarıyla dünya çapında şöhrete kavuşan Khaby Lame, bu kez özel hayatına ilişkin iddialarla gündeme geldi. Wendy Elmamlouk ile yürüttüğü boşanma davasına dair ortaya atılan detaylar, özellikle mal paylaşımı boyutuyla dikkat çekti.

MAL PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

İddialara göre Khaby Lame’nin biriktirdiği varlıkların önemli bir kısmı kendi adına değil, babasının adına kayıtlı. Bu durumun dava sürecinde hukuki tabloyu değiştirdiği ve mal paylaşımı görüşmelerini doğrudan etkilediği öne sürüldü.

EŞİNİN SERVETİNDEN PAY ALABİLECEĞİ İDDİASI

Haberlere göre Lame’nin resmi olarak kendi adına önemli bir mal varlığı bulunmaması nedeniyle boşanma sürecinde beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Yaklaşık 10 milyon dolar değerinde varlığa sahip olduğu öne sürülen Wendy Elmamlouk’un mal varlığından, Khaby Lame’nin pay alabileceği iddia edildi.

SÜRECİ DURDURMA GİRİŞİMİ İDDİASI

Yine iddialara göre Elmamlouk’un hukuk ekibi olası mali kaybı önlemek için süreci durdurmaya ya da geçersiz kılmaya çalıştı. Ancak işlemlerin yasal olarak büyük ölçüde tamamlanmış olması nedeniyle bu girişimlerin sonuç vermediği öne sürüldü.

KHABLY LAME KİMDİR?

Senegal doğumlu İtalyan sosyal medya fenomeni Khaby Lame, 160 milyondan fazla takipçisiyle TikTok’un en çok takip edilen içerik üreticileri arasında yer alıyor. COVID-19 pandemisi döneminde çektiği videolarla büyük çıkış yakalayan Lame, karmaşık “hayat tüyolarını” mimikleriyle tiye aldığı içerikleriyle küresel bir fenomene dönüştü. Videolarının sonunda yaptığı omuz silkme hareketi ise onun imzası haline geldi.