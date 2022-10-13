Khloe Kardashian'dan şok 'kanser' açıklaması! - Son Dakika
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Khloe Kardashian'dan şok 'kanser' açıklaması!

13.10.2022 09:43

Ünlü reality show yıldızı Khloe Kardashian, sosyal medya takipçilerine, yanağındaki küçük bir yumruyu aldırmak için ameliyat olduğunu açıkladı.

Ünlü reality show yıldızı Khloe Kardashian, sosyal medya takipçilerine, yanağındaki küçük bir yumruyu aldırmak için ameliyat olduğunu açıkladı.

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Kaynak: DailyMotion.com

Khloe Kardashian, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Khloe Kardashian'dan şok 'kanser' açıklaması! - Son Dakika

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