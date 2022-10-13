Ünlü reality show yıldızı Khloe Kardashian , sosyal medya takipçilerine, yanağındaki küçük bir yumruyu aldırmak için ameliyat olduğunu açıkladı.

Kaynak: DailyMotion.com

Khloe Kardashian, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Khloe Kardashian'dan şok 'kanser' açıklaması! - Son Dakika

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