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Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar - Son Dakika
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Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Kibariye, 13 yaşındayken cacığına uyku ilacı atıldığını ve istismar edilirken bir kadın tarafından kurtarıldığını söyledi.

02.01.2024 - 14:37,  Güncelleme: 14:42
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Yıllar önce çıkardığı Lafı mı Olur, Sen Oyna, Gidemem ve yeni şarkısı Manyak ile adından söz ettiren Kibariye, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında 13 yaşındaki yaşadığı istismarı anlattı.

"CACIĞIMA UYKU İLACI ATMIŞ"

Küçük yaşta peruk ve ağır makyajlar yapılarak sahneye çıkarılan Kibariye, "Kötü muameleye maruz kaldın mı?" sorusu üzerine "Kaldım, seneler önce Muğla'da çocuğun biri bana aşık olmuş saldırmaya kalktı. Gömleğimin düğmelerimi koparmıştı çok korkmuştum. O zaman 13 yaşımdaydım ve çok güzel bir yerde çalışıyordum. Bir gün benim cacığımın içine uyku hapı atılmış. Düğmelerim falan yırtılmış Zeyno abla vardı o beni kurtardı. Annemlere mektup yazdım geldiler beni aldılar. O çocuğu da ağabeyiyle yengesi dayaktan öldürdü. O bana aşık olmuş ama o yaşta ne aşkı? Ben aileme bakmak için işe çıkıyordum. Orada kötü bir darbe atlatıyordum. Neredeyse kötü şeyler olacaktı. Ben sabaha kadar defterlerimi döksem bitmez" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Kibariye, 13 yaşındayken yaşadığı istismarı anlattı: Cacığıma ilaç atmışlar

"BABAM BENİ KEMERLE DÖVERDİ"

Babasından hiç sevgi görmediğini ve çok şiddet gördüğünü söyleyen Kibariye "Annemi alıp göğsümün içinde saklayabilirim. O derece seviyorum. Kardeşlerimi de öyle. Ölmüş birinin arkasından bu kadar konuşulmaz günaha giriyorum ama babam beni çok dövdü. Kemerle sırtıma vurardı. Babamı da annemi de çok seviyorum. Dayaklardan dolayı aramıza soğukluk girdi. Çocuğuma hayatta vurmadım, bağırmadım. Çünkü ben çok çektim. Ben huzurlu ve mutlu değildim.

Kibariye, 13 yaşındayken yaşadığı istismarı anlattı: Cacığıma ilaç atmışlar
Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
YORUMLAR (4)
  • Serkan Basar: gazoza meyve suyuna duydum ama cacığa karıştırıldığını ilk kez duyuyorum :) Yanıtla 9 0
  • Aslan Yiğit: 2.fotodaki kibariye ise bende alen delon um filtrenin dibine vurmuş Yanıtla 5 2
  • Azat Deniz: Desene adam kestaneciymis Yanıtla 0 0
  • Azat Deniz: Kestane kırılmadan kurtulmuş Yanıtla 0 0

Gökay Kalaycıoğlu, Kibariye, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar - Son Dakika
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