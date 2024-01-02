Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar

Yıllar önce çıkardığı Lafı mı Olur, Sen Oyna, Gidemem ve yeni şarkısı Manyak ile adından söz ettiren Kibariye, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında 13 yaşındaki yaşadığı istismarı anlattı.

"CACIĞIMA UYKU İLACI ATMIŞ"

Küçük yaşta peruk ve ağır makyajlar yapılarak sahneye çıkarılan Kibariye, "Kötü muameleye maruz kaldın mı?" sorusu üzerine "Kaldım, seneler önce Muğla'da çocuğun biri bana aşık olmuş saldırmaya kalktı. Gömleğimin düğmelerimi koparmıştı çok korkmuştum. O zaman 13 yaşımdaydım ve çok güzel bir yerde çalışıyordum. Bir gün benim cacığımın içine uyku hapı atılmış. Düğmelerim falan yırtılmış Zeyno abla vardı o beni kurtardı. Annemlere mektup yazdım geldiler beni aldılar. O çocuğu da ağabeyiyle yengesi dayaktan öldürdü. O bana aşık olmuş ama o yaşta ne aşkı? Ben aileme bakmak için işe çıkıyordum. Orada kötü bir darbe atlatıyordum. Neredeyse kötü şeyler olacaktı. Ben sabaha kadar defterlerimi döksem bitmez" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

"BABAM BENİ KEMERLE DÖVERDİ"

Babasından hiç sevgi görmediğini ve çok şiddet gördüğünü söyleyen Kibariye "Annemi alıp göğsümün içinde saklayabilirim. O derece seviyorum. Kardeşlerimi de öyle. Ölmüş birinin arkasından bu kadar konuşulmaz günaha giriyorum ama babam beni çok dövdü. Kemerle sırtıma vurardı. Babamı da annemi de çok seviyorum. Dayaklardan dolayı aramıza soğukluk girdi. Çocuğuma hayatta vurmadım, bağırmadım. Çünkü ben çok çektim. Ben huzurlu ve mutlu değildim.