Kibariye'den kulis pozuna Photoshop! Bir hafta önceki haliyle arada dağlar kadar fark var

Geçtiğimiz hafta İzmir'in Menemen ilçesinde konser veren Kibariye, paylaşımlarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı son pozunda photoshopun dozunu kaçırdı.

SEVENLERİYLE BULUŞTU

Güçlü sesiyle ve şarkılarıyla ilgi gören Kibariye, geçtiğimiz haftalarda İzmir'in Menemen ilçesinde hayranlarıyla buluştu. Sahneye mavi elbiseyle çıkan ünlü şarkıcı sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

ARADAKİ FARK GÖZDEN KAÇMADI

Konserden bir hafta sonra Kibariye, aynı elbiseyle kuliste verdiği pozu paylaştı. Ünlü şarkıcının bir hafta önceki paylaşımıyla son pozu arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının kulis pozuna Photoshop uyguladığı görüldü. Ancak bazı kişilerde ünlü şarkıcının poz verme şeklinin de bu farklılığı ortaya çıkardığını öne sürdü.