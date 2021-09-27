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Kibariye peruk taktı, sosyal medya onu konuştu! - Son Dakika

Kibariye peruk taktı, sosyal medya onu konuştu!

27.09.2021 10:49
Kibariye peruk taktı, sosyal medya onu konuştu!, System.String[]

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, İzel ve Demet Akalın'a benzetildi.

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, İzel ve Demet Akalın'a benzetildi. Bir kısım izleyici, Kibariye için 'Çok yakışmış' yorumunu yaptı, bir kısım ise 'acilen eski haline dön' uyarısında bulundu.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Kibariye Zerrin Özer olmuş

Sesi herşeyin üstünde... Çok dobra ve samimi kendi beğendiyse bize laf düşmez

Kendisi beğendiyse sizi ilgilendirmez

Sarıdan iyidir

İzel'e benzemiş

Peruk olduğu çok belli, rengi de yakışmamış

Yazıyı okuyana kadar Zerrin Özer sandım

Demet Akalın mı bu?

Kibariye peruk taktı, sosyal medya onu konuştu!

'BURADAKİ EN GÜZEL KADIN BENİM'

Kibariye 3 Eylül'de Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde dinleyicileri ile buluştu.

Konser sırasında 'Yıkılıyor bu kadın. Buradaki en güzel kadın benim. Yaşıma göre çok güzelim' diyerek kendini öven Kibariye'ye sevenleri de alkışlarla destek verdi.

Kibariye peruk taktı, sosyal medya onu konuştu!

'BENİM SAYGIYA İHTİYACIM VAR'

Gökhan Çınar'ın TV8 ekranlarında hazırlayıp sunduğu 'Paylaş Benimle' adlı programına konuk olan Kibariye, çocukluğunu, gençliğini ve aile yaşamının bilinmeyenleri anlatmıştı...

Programda bazen çok yalnız kaldığını ifade eden usta sanatçı Kibariye, 'Benim sevgiye, saygıya ve hürmete ihtiyacım var. Bunu hep eşimden bekledim. Bir evlilikte bu sevginin hissettirilmesi çok önemlidir.' dedi.

'Eşime karşı sevgim ölene kadar devam edecek!'

Ali Küçükbalçık ise eşi Kibariye ile ilişkisini 'Türkiye'de Kibariye bir ekoldür. Kibariye ile evlenmeden önce ona hayrandım. Onu çok seviyordum. Bütün duyguları yaşayabilecek bir gücümüz var. Her duyguyu istediğimiz zaman yaşayabiliyoruz. Geçmişten ders alıp yolumuza devam ediyoruz. Zaman zaman onun yanında olamadığımı gördüm. Bazı duygularına merhem olmam gerektiğini de biliyordum. Sonuç itibariyle toparlayıcıyım. Allah'ın izni ile o hakikati yerine getirebiliyorum. Eşime karşı sevgim ölene kadar devam edecek.' sözleriyle anlattı.

Kibariye peruk taktı, sosyal medya onu konuştu!
Kibariye peruk taktı, sosyal medya onu konuştu!

Zerrin Özer, Kibariye, Medya, İzel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kibariye peruk taktı, sosyal medya onu konuştu! - Son Dakika Magazin


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