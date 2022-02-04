Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün neler olacak? Mehmetçik zafere yakın mı?

Başrollerinde Pelin Karahan, Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisi 24. bölümüyle final yapacak.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Mehmetçik denizden ve havadan adaya çıkmış fakat fırtına sebebiyle destek birliklerin gelmesi gecikmiştir. İç savaş halindeki Rumlar, Türkiye'nin gelişi ile silahlarını çevirmiş karşılık vermeye başlamıştır.

Çıkartma plajı ve indirme bölgelerinde sıcak temas ve çatışmalar şiddetlenerek artmıştır. Zifir Petek karşıladığı ve birleştiği paraşütçülerle çatışarak yolunu sürdürürken, deniz piyadeleri ise kuzeyde çarpışarak diğer birliklerle birleşmeye çabalar. Karşı tarafta ise Nikos Sampson'un son şansı, birleşemeyen Türk birliklerine saldırı düzenleyip Mehmetçik adada güçlenemeden onları yok etmektir. Ankara'da da hava pusludur. Ecevit ve Erbakan ilk geceyi uykusuz, gergin geçirir. İlk gecenin kahramanca atlatılmasının ardından ise rüzgâr terse döner. Nikos Sampson koltuğu bırakıp kaçar ve Yunanistan'daki Cunta Hükümeti düşer. Mehmetçik hala takviye edilememiştir. Bunun için zamana ihtiyaç vardır. Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararına uyulması gerekmektedir. Taraflar, Cenevre'de buluşur ve müzakereler sürerken Genel Kurmay, kesin çözüm olarak görünen ikinci çıkartmaya hazırlanır. Görüşmeler neticesiz kalınca 'Ayşe tatile çıkar.' Binlerce Mehmetçik adaya yayılır ve zafer gerçekleşir.