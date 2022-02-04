Üye Girişi
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün neler olacak? Mehmetçik zafere yakın mı? - Son Dakika

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün neler olacak? Mehmetçik zafere yakın mı?

04.02.2022 15:46

Final bölümüyle bu akşam TRT1 ekranlarında yayınlanacak Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde İç savaş halindeki Rumlar, Türkiye'nin gelişi ile silahlarını çevirmiş karşılık vermeye başlamıştır. Merakla beklenen dizinin yeni bölümü heyecanlı sahneleriyle izleyicisini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Pelin Karahan, Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisi 24. bölümüyle final yapacak.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Mehmetçik denizden ve havadan adaya çıkmış fakat fırtına sebebiyle destek birliklerin gelmesi gecikmiştir. İç savaş halindeki Rumlar, Türkiye'nin gelişi ile silahlarını çevirmiş karşılık vermeye başlamıştır.

Çıkartma plajı ve indirme bölgelerinde sıcak temas ve çatışmalar şiddetlenerek artmıştır. Zifir Petek karşıladığı ve birleştiği paraşütçülerle çatışarak yolunu sürdürürken, deniz piyadeleri ise kuzeyde çarpışarak diğer birliklerle birleşmeye çabalar. Karşı tarafta ise Nikos Sampson'un son şansı, birleşemeyen Türk birliklerine saldırı düzenleyip Mehmetçik adada güçlenemeden onları yok etmektir. Ankara'da da hava pusludur. Ecevit ve Erbakan ilk geceyi uykusuz, gergin geçirir. İlk gecenin kahramanca atlatılmasının ardından ise rüzgâr terse döner. Nikos Sampson koltuğu bırakıp kaçar ve Yunanistan'daki Cunta Hükümeti düşer. Mehmetçik hala takviye edilememiştir. Bunun için zamana ihtiyaç vardır. Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararına uyulması gerekmektedir. Taraflar, Cenevre'de buluşur ve müzakereler sürerken Genel Kurmay, kesin çözüm olarak görünen ikinci çıkartmaya hazırlanır. Görüşmeler neticesiz kalınca 'Ayşe tatile çıkar.' Binlerce Mehmetçik adaya yayılır ve zafer gerçekleşir.

YORUMLAR
500

Kıbrıs Zafere Doğru, Pelin Karahan, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün neler olacak? Mehmetçik zafere yakın mı? - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
15:46 Meclis'te burs polemiği! Ağbaba: Haram yediniz! Kavakçı: Usulsüzlük yok!
15:33 Maçka şehidi Eren Bülbül'ü anlatan film için komandolar, sinema salonu önünde bekledi
15:31 Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak!
15:25 Kırmızı Oda'da bu akşam neler olacak? Sadi, geçmişi ile yüzleşirken kimden hesap soracak?
15:24 Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak!
15:21 AK Partili Fatih Şahin'in Mansur Yavaş videosu gündem oldu: Ankaralılar su ihtiyacını kar eriterek karşıladı
15:20 Koronavirüs haritasını şaşkınlıkla yorumlayan spiker: Böyle bir rakam görmedik
15:12 Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul edildi! Bakan Özer: 60 yıllık özlem de giderilmiş oldu
15:02 Kemal Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum
14:58 Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, 91 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 15:53:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün neler olacak? Mehmetçik zafere yakın mı? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement