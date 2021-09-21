Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği, ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon ödül konusunda büyük bir değişikliğe gitti.
Yarışmanın para ağacındaki ödüllerde artış yapıldı. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan yarışmadaki ilk ödül 500 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldı. Yeni bölümlerde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele edecek.
Son Dakika › Magazin › Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı - Son Dakika Magazin